El servicio aéreo permanece sobrevolando drones para no tener ninguna intrusión y que se pueda trabajar con seguridad

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: 34 heridos permanecen ingresados, 15 de ellos en UCI

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ToledoEste sábado ha dado comienzo la retirada de enseres personales de los viajeros que iban en los dos trenes implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles, y se prevé que durante la jornada se puedan levantar varios vagones.

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Así lo ha indicado este sábado, en declaraciones a los medios en Urda, el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Pablo Garrido, quien ha explicado que aunque "los trabajos en los trenes van a ir sobre la marcha" sí se prevé poder levantar varios de los vagones afectados.

Garrido ha señalado que el dispositivo sigue activo y que el servicio aéreo permanece sobrevolando drones "para no tener ninguna intrusión y que se pueda trabajar con seguridad", y aunque Urda ha amanecido con niebla cerrada "los compañeros que se encuentran en la zona nos dicen que se está trabajando con normalidad".

Ya se han podido retirar los escombros

Respecto a la retirada de enseres, el portavoz de la Guardia Civil ha comentado que el procedimiento con las maletas consiste en identificarlas "de diferentes maneras" --algunas vienen identificadas ya con el nombre de la persona-- y que lo que la Guardia Civil hace es guardarlas "en un lugar seguro, en el que nadie pueda tener acceso" para posteriormente entregárselo a las empresas --Iryo y Renfe--.

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En cuanto a la retirada de escombros, ha señalado que "todo el amasijo de hierros" que ya está asegurado "se ha podido retirar con seguridad" y lo están transportando diferentes camiones, aunque sólo está saliendo de la zona afectada "lo que por parte de los jueces" se indica que puede salir.

Dos unidades caninas siguen trabajando sobre el terreno

El portavoz de la Guardia Civil ha confirmado que dos unidades caninas continúan trabajando sobre el terreno de forma coordinada con las grúas, para que una vez que se mueva el amasijo de hierro, el perro y su guía "entren con seguridad y puedan hallar algún tipo de resto biológico que nos ayude a identificar a las personas desaparecidas".

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Ese proceso, ha confesado Garrido, es "cada vez más difícil" pero "nosotros vamos a permanecer trabajando, como hemos estado diciendo estos días, palmo a palmo", ha concluido, no descartando que puedan seguir apareciendo más restos.