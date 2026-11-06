La isla de El Hierro ha recibido desde la pasada madrugada y durante la mañana de este viernes un total de siete embarcaciones irregulares

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La gerente del Hospital Virgen de Los Reyes, en la isla de El Hierro, Jessica Acosta, ha confirmado este viernes que en el complejo han llegado a una situación de "colapso" ante el incesante ritmo de llegadas de cayucos a la isla, con unos 3.200 migrantes en los primeros cinco días del mes.

"Estamos totalmente saturados", ha afirmado en una entrevista concedida al programa 'Buenos días Canarias' de Televisión Canaria recogida por Europa Press en la que ha incidido en que está "todo ocupado" y con el temor de que llegue un cayuco con personas "en malas condiciones" y haya que incrementar la atención sanitaria.

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Asimismo ha comentado que los servicios de Policía Nacional, Policía Portuaria y Cruz Roja también están "saturados" lo que puede provocar que pacientes estables y susceptibles de ser dados de alta, tengan que seguir en el hospital.

"Si esto continúa en esta línea" va a faltar personal

Ahora mismo hay 15 personas migrantes ingresadas en el hospital, lo que representa la mitad de la planta de hospitalización, y por ello se ha habilitado el salón de actos como ampliación del área de Urgencias, lo que permite ganar 10 camas más.

La gerente indica que por ahora los trabajadores no están teniendo que doblar turnos ante la alta demanda pero avisa de que "si esto continúa en esta línea", va a faltar personal, por lo que ha reclamado al Estado y a la UE que "se haga cargo" de la atención sanitaria en la llegada a puerto "porque la capacidad del hospital es limitada".

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Por ello solicita que se levante un hospital de campaña en La Restinga y así no tener que desplazar a los servicios sanitarios ya que tanto en el puerto como el CATE de San Andrés, la atención depende del SCS con el llamado 'equipo pateras' conformado por personal médico y de enfermería. Los migrantes suelen llegar principalmente con el mal del 'pie patera' pero el problema estriba que ante "simples curas", por ejemplo, también se precisa del personal del hospital, ha detallado.

Acosta ha reconocido, no obstante, que la atención sanitaria a la población no se ha visto afectada porque se están "sobredimensionando las plantillas" y "haciendo esfuerzos" pero cree que no podrán mantener "este ritmo" mucho tiempo.

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Ascienden a siete los cayucos que llegan este viernes a El Hierro

La isla de El Hierro ha recibido desde la pasada madrugada y durante la mañana de este viernes un total de siete embarcaciones irregulares, interceptadas por agentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

La primera embarcación fue detectada a la 01.00 horas, a unas 11 millas al sur de La Restinga. Así, el centro coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Navia, que salió al encuentro de la embarcación, en la que viajaban unas 174 personas migrantes, según informó a Europa Press el organismo estatal.

Más tarde, a las 04.42 horas, desembarcó en el puerto de La Restinga una segunda embarcación irregular que, acompañada hasta la zona por la salvamar Mízar, fue detectada a unas 12 millas al sur de La Restinga.

Por el momento, no hay una estimación de cuántas personas migrantes viajarían en este cayuco. Además, a las 5.42 horas, desembarcaron en La Restinga otras 166 personas a bordo de una tercera embarcación irregular que fue localizada navegando a 13 millas al sur y a cuyo encuentro acudió la salvamar Mízar.

Esta mañana, a las 9.32 horas y a las 11.04 horas se interceptaron otros dos cayucos a 12 y 2 millas al sur de la isla. Además, a las 7.32 y 7.33, muy próximos al muelle, fueron detectadas otras dos embarcaciones, según ha precisado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a Europa Press.

Por el momento, Salvamento Marítimo y Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias no han podido ofrecer cifras sobre el número de personas que viajarían en estas últimas embarcaciones.