Basta con dejar el motor al ralentí durante 30 segundos o un minuto antes de girar la llave para evitar problemas

La DGT advierte del error de quitarse el cinturón antes de detener completamente el coche

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Llegar al destino después de un viaje largo por autovía y girar la llave de contacto en cuanto el coche se detiene es uno de los gestos más caros que se realizan en un vehículo moderno. Los mecánicos y talleres especializados llevan tiempo advirtiendo de este error: apagar el motor de golpe tras una conducción exigente daña progresivamente el turbocompresor y provoca averías cuya reparación oscila entre 1.500 y 2.500 euros.

Lo peor es que evitar estas consecuencias es de lo más sencillo, ya que basta con dejar el motor al ralentí durante 30 segundos o un minuto antes de girar la llave. Un gesto que cuesta cero euros y que puede salvarnos de tener que pagar una factura que la práctica totalidad de las pólizas de seguro no cubre por tratarse de desgaste mecánico progresivo y no de un siniestro.

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Por qué el turbo se calienta tanto

El turbocompresor es un dispositivo que trabaja en condiciones extremas. Su eje central gira a más de 100.000 revoluciones por minuto durante los picos de exigencia, y las temperaturas de sus componentes internos pueden alcanzar los 800 grados cuando el vehículo circula a velocidades de autopista durante mucho tiempo o cuando afronta puertos de montaña con carga. Esas cifras están dentro del rango normal de funcionamiento y el turbo está diseñado para soportarlas sin problemas, siempre que el aceite del motor circule de forma continua por su interior y absorba parte del calor generado.

El aceite cumple una función doble. Por una parte, lubrica los rodamientos que sostienen el eje giratorio, y por otra arrastra hacia el cárter el exceso de calor que el propio funcionamiento genera. Cuando el conductor apaga el motor tras varias horas de conducción viva, la bomba de aceite deja de funcionar de golpe. Y aquí aparece el problema que la mayoría desconoce.

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Qué ocurre al apagar de golpe

El eje del turbo no se detiene al mismo tiempo que el motor. Sigue girando por inercia durante segundos o incluso minutos, dependiendo de la velocidad que traía en el momento del apagado. Pero sin aceite fresco llegando a los rodamientos, el aceite que queda atrapado dentro del turbo se somete al calor residual de la carcasa metálica que sigue a 700 u 800 grados durante más tiempo. Ese aceite se cocina literalmente. Se degrada química y físicamente. Y forma depósitos de carbón que se pegan a los rodamientos, a los sellos y a los conductos internos.

La consecuencias no aparecen de inmediato. Al cabo de meses o años de repetir el gesto tras cada viaje largo, los depósitos acumulados acaban por afectar el funcionamiento del propio turbo: pierde eficiencia, produce ruidos anómalos, deja pasar aceite al circuito de admisión, y en el peor de los casos, se agarrota por completo. La sustitución del turbo por uno nuevo o reconstruido oscila entre 1.500 y 2.500 euros, con extremos que alcanzan los 4.000 en coches premium alemanes de alta cilindrada.

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Cómo evitar el error

La solución que los talleres recomiendan tiene tres partes:

Antes de llegar al destino: reducir gradualmente la velocidad durante los últimos cinco o diez kilómetros del viaje. Salir de la autopista a 100 kilómetros por hora, circular por carreteras secundarias a 70, aparcar tras un tramo urbano a 30. Esa reducción progresiva permite que el turbo baje de temperatura durante el propio trayecto final, con el aceite todavía en circulación normal. Una vez estacionado el coche, dejar el motor en marcha sin acelerar durante 30 segundos como mínimo. Si el viaje ha sido especialmente largo o exigente, se debe prolongar la espera hasta uno o dos minutos. El aceite sigue circulando durante ese tiempo y arrastra el calor acumulado en la carcasa del turbo hacia el cárter. Hacer un uso adecuado del sistema Stop&Start: en vehículos con turbo, este sistema puede activarse durante paradas breves (semáforos, atascos) sin problema, porque el turbo ya se ha ido enfriando al reducir la marcha del coche. La regla del minuto al ralentí solo se aplica al apagado final del viaje, no a las paradas intermedias.

En vehículos híbridos enchufables, que combinan motor térmico y motor eléctrico, el uso intensivo del motor térmico durante un viaje largo somete al turbo al mismo estrés que en un coche convencional. La misma pauta debe aplicarse, esperando 30 segundos o un minuto al ralentí antes del apagado definitivo. Los turbos timers automáticos, comercializados desde 1982 en Japón, resuelven el problema técnicamente pero no están extendidos en el mercado europeo.