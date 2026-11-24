La Rioja elige el 29 de noviembre cuatro diputados y cuatro senadores, y su Parlamento designa un senador autonómico más

Cómo se distribuyen los escaños al Congreso entre las cuatro provincias gallegas

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“La Rioja está divertida porque el último escaño puede ser para cualquiera”. Lo dice el politólogo arnedano Pablo Simón, que aplica la fórmula D’Hondt a las medias de encuestas mediante miles de simulaciones. Su explicación es sencilla: “Como nosotros escogemos cuatro diputados para el Congreso, tiende a haber un empate entre bloques”. Lo que hace a La Rioja especial es que tiene el escaño abierto entre un bloque y el otro. Según sus cálculos, el último escaño se lo disputan el PSOE y Vox.

4 diputados por una sola circunscripción

La comunidad reparte cuatro diputados, los mismos que en 2023. Respecto a las anteriores generales, el decreto de convocatoria solo modifica dos circunscripciones en toda España: Madrid gana un escaño y Cádiz baja “de 9 a 8 representantes”.

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Como comunidad uniprovincial, La Rioja vota en una única circunscripción. El número de escaños sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados, y después los doscientos cuarenta y ocho Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población. A La Rioja le corresponden los dos del mínimo legal y otros dos por población.

A 1 de enero de 2026, la comunidad tenía 256.551 electores. De ellos, 236.162 residían en La Rioja y 20.389 en el extranjero. Solo Logroño reúne 121.229 electores, casi la mitad del total. Calahorra, la segunda ciudad, suma 17.909, y Arnedo 10.710. Si se reparte ese censo entre los cuatro escaños, toca un diputado por cada 64.000 electores, más o menos.

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Senado: 4 en las urnas y uno designado

En la cámara alta, La Rioja cuenta como cualquier provincia peninsular y elige cuatro senadores. En la papeleta sepia se puede marcar hasta tres nombres, y el voto es nulo si se señalan más. Con ese sistema, la lista más votada suele llevarse tres escaños y la segunda, el cuarto. En 2023 ocurrió así: el PP obtuvo tres senadores, con el 47,25% de los votos, y el PSOE uno, con el 36,18%.

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A ellos se suma el senador autonómico que designa el Parlamento de La Rioja. Corresponde uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, y La Rioja no llega a esa cifra, así que se queda en uno.

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Cómo votó La Rioja en 2023 y en 2019

En las generales de 2023, el PP y el PSOE se repartieron los cuatro escaños a partes iguales. El PP sumó 79.113 votos, el 45,66%, y el PSOE 61.916, el 35,73%. Vox, con el 9,74%, y Sumar, con el 6,53%, se quedaron fuera. Votó el 74,88% del censo, casi ocho puntos más que en noviembre de 2019.

El empate a dos se repite desde entonces, pero con el orden cambiado. En 2019 ganó el PSOE, con el 34,85%, y el PP quedó segundo con el 34,22%, a poco más de mil votos. Vox obtuvo entonces el 11,46%, y Podemos-IU, el 9,86%. Ni con ese porcentaje logró escaño un tercer partido, lo que muestra lo alto que está el listón en una circunscripción de cuatro diputados.

Los nombres del 29N

El PP vuelve a presentar como cabeza de lista a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, exalcaldesa de Logroño y exsecretaria general del PP. El PSOE repite con Elisa Garrido como número uno al Congreso y con Concha Andreu, que “ocupará de nuevo el primer puesto” de la lista al Senado. Vox presenta a Ángel Alda, seguido de Patricia González y Samuel Cañizares. A la izquierda del PSOE, Podemos y Frente Amplio “concurrirán por separado”.

Por La Rioja pide a todas las candidaturas que se comprometan a “retomar y culminar con carácter prioritario la reforma del Estatuto de Autonomía”. Lo pide con una advertencia: “No queremos más declaraciones de buenas intenciones”.

Simón resume en qué consiste la incógnita riojana: los dos primeros partidos tienen casi asegurado su reparto, y la duda está en quién se lleva el cuarto escaño.