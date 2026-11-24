El acusado dice que veía cosas y escuchaba voces, además de que confundió a la mujer con su exesposa

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La fiscal y la defensa han solicitado este martes la expulsión de España de un hombre, de origen marroquí y con un trastorno psicótico, juzgado por homicidio en grado de tentativa por tratar de tirar desde un puente a una mujer, que creyó que era su exesposa y a la que propinó una paliza.

La vista oral se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid por hechos ocurridos durante el pasado 15 de abril a la altura del puente de Arturo Eyríes de la capital vallisoletana.

El procesado, que ha comparecido acompañado de un intérprete de árabe, ha manifestado que lleva en España seis años, que no recuerda lo que ocurrió en aquella fecha, que veía cosas y escuchaba voces y que estaba muy mal de la cabeza.

La víctima, quien ha declarado desde una sala contigua a la de vistas debido a su estado de nerviosismo, ha explicado que el día de los hechos, cuando llevaba puesto el velo islámico, salió del centro de salud de Arturo Eyríes, se dirigió hacia la Avenida Medina del Campo de la ciudad y sintió que alguien se le acercaba y se ponía a su lado.

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Así ocurrió la brutal agresión

El acusado la insultó, ella intentó correr aunque no podía por el miedo, y el procesado la agarró del brazo la golpeó e intentó lanzarla al río por la barandilla del puente, ha narrado la víctima, quien ha especificado que no sabe nadar.

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Ha concretado que ella se arrojó al suelo para evitar que la lanzara al agua, lugar en el que el encausado le propinó puñetazos y patadas en la cara. Preguntada por si reclama la indemnización correspondiente por los daños sufridos, la mujer ha expuesto, entre lagrimas, que solo le gustaría volver atrás y que no le hubiera ocurrido esto.

Tres mujeres que han acudido a la vista en calidad de testigos y que auxiliaron a la víctima el día del suceso, han coincidido en que el acusado se mostró muy agresivo y una de ellas ha dicho que el procesado confundía a la víctima con su exmujer, mientras ella insistía en que no le conocía de nada.

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El procesado sufre un trastorno psiquiátrico

Dos forenses que han declarado como peritos han considerado que el procesado sufre un trastorno psiquiátrico, delirio de carácter religioso y celotípico y total anulación de sus facultades en el momento de los hechos.

La fiscal ha reclamado la absolución para el procesado y la imposición de una medida de seguridad de internamiento para ser sometido a tratamiento médico durante cinco años, que será sustituida por su expulsión de España y prohibición de regresar al país durante diez años.

La defensa ha calificado los hechos como indiscutibles, ha señalado que el acusado no era capaz de comprender, lo que supone una eximente completa, y ha abogado por su expulsión del territorio nacional, a la vez que ha expresado que, mientras se lleva a cabo ese trámite, el procesado debe permanecer en internamiento sometido a tratamiento.