Asaltan dos joyerías del mismo dueño en quince días en Vic, Barcelona: "Es un no parar. Estamos vendidos"

La Guardia Civil ha detenido a un individuo tras atracar este jueves una sucursal bancaria, en la pedanía de El Esparragal, en Murcia, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

El individuo, que iba encapuchado y portando un arma blanca, ha conseguido sustraer 1.200 euros y posteriormente se ha dado a la fuga a pie. Patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil han acudido al lugar, estableciendo un dispositivo de búsqueda para localizar al presunto atracador.

Instantes después, los agentes lo han localizado en el tejado de una vivienda, procediendo a su detención. Los agentes continúan con las actuaciones para el esclarecimiento completo del hecho y recuperación de los efectos.

Dos personas han resultado heridas

María Dolores López, una mujer de 62 años que se encontraba en ese momento en la sucursal bancaria, ha resultado herida tras el atraco. La mujer ha contado a ‘La Opinión de Murcia’ cómo ha vivido el altercado.

“Yo venía a la sucursal a recoger una tarjeta bancaria. He tocado el timbre y he visto a un encapuchado. Llevaba un pasamontañas y un cuchillo”, ha recordado la mujer en declaraciones a medios de comunicación al salir del Hospital Reina Sofía.

"Yo me he retraído un poco para irme, pero no me ha dejado", comentó la sexagenaria, que apuntó que una de las trabajadoras que había en el interior del banco abrió la puerta. Fue entonces cuando "me dio un empujón y me tiró ahí en medio".

El detenido es un vecino conocido del pueblo

"Me han tenido que dar en la frente unos puntos de aproximación y tengo una fractura del húmero, en el hombro", ha detallado la mujer, que presenta lesiones sangrantes en la frente. Otro hombre acabó herido, al ser empujado igual que la señora. Tras hacerse con el dinero, el delincuente se marchó y fue entonces cuando algunos presentes llamaron a Emergencias para dar la voz de alarma.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias y patrullas de la Guardia Civil. Tal y como recoge el citado diario, el sospechoso fue identificado, localizado y detenido en tan poco tiempo porque muchos de los que estaban en la oficina cuando entró lo reconocieron.

Al parecer, se trata de un paisano del pueblo. Lo encontraron en el tejado de una vivienda, por donde estaba intentando huir y lo detuvieron. Según ‘La Opinión’, el detenido es un hombre nacido en 1991 con antecedentes y salió hace poco de la cárcel.