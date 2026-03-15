En la fachada del domicilio familiar han aparecido dos pintadas de 'asesinos' y 'ratas'

El hallazgo del anillo de Francisca Cadenas, clave para identificar sus restos

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BadajozLos dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, han pasado su primera noche en la cárcel después de que este sábado el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros decretase la prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos hermanos.

Las diligencias previas se siguen en el Tribunal de Instancia por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad, según los datos aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

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Pintadas de 'asesinos' en su casa y gritos y abucheos a su llegada al Juzgado

Antes de que el juez decretara su ingreso en prisión, a su llegada al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, fueron recibidos en mitad de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar.

Cerca de un centenar de personas se congregaron este sábado a las puertas del juzgado de Villafranca de los Barros, al que sobre las 12.30 horas llegaron los detenidos en un coche escoltado por la Guardia Civil que entró directamente por el garaje de los juzgados, lo que ha evitado que los numerosos medios de comunicación que esperaban a las puertas pudieran captar imágenes de los dos hermanos.

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En la fachada del domicilio familiar han aparecido además dos pintadas de 'asesinos' y 'ratas', mientras en el pueblo convive con una mezcla de indignación y dolor por lo sucedido.

La autopsia de Francisca Cadenas revela que fue asesinada a golpes y descuartizada

La autopsia preliminar de Francisca Cadenas, la mujer cuyos restos se encontraron esta semana, nueve años después de su desaparición, apunta a que la mujer murió tras sufrir una fuerte agresión. Los primeros análisis forenses indican que la víctima recibió numerosos golpes antes de fallecer y que después habría sido descuartizada.

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Según ha adelantado Prensa Ibérica, el estudio de los restos óseos muestra múltiples traumatismos en el cráneo, además de fracturas en la cara y el torso. En la autopsia también se han detectado varias costillas rotas, lo que refuerza la hipótesis de una agresión violenta.

El informe forense también ha identificado una fractura en el hueso hioides, situado en la zona del cuello. Este tipo de lesión suele aparecer en casos de traumatismo en la laringe y puede ser compatible con un intento de estrangulamiento.