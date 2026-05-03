La actriz ha compartido un breve mensaje en sus redes sociales cargado de emoción y de recuerdo para su madre

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Este domingo, Día de la Madre, numerosos rostros conocidos han aprovechado sus redes sociales para dedicar unas emotivas palabras en homenaje a sus madres. Así, desde el mundo de la cultura, diferentes actores y actrices han querido homenajear a sus progenitoras, y una de ellas ha sido Cayetana Guillén Cuervo, que vive este año este primer día tras el fallecimiento de su madre.

La actriz ha compartido un breve mensaje en sus redes sociales cargado de emoción y de recuerdo para su madre, fallecida el pasado 14 de marzo: "Mami, demasiada ausencia", ha escrito, junto con tres fotografías de la actriz, en la última de ellas junto a sus hijos.

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La emotiva despedida de Cayetana tras la muerte de su madre

Tras el fallecimiento de la mítica actriz el pasado 14 de marzo, Cayetana Guillén Cuervo quiso agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas, subrayando el “legado de amor infinito” que dejaba en su familia y en todas las personas que la rodearon. La actriz explicaba que, en momentos de dolor, lo que realmente reconforta es el amor y la unidad familiar, y recordó cómo Gemma siempre estaba dispuesta a recibir visitas con alegría.

Además, puso en valor la importancia de “sembrar cosas buenas” en la vida de los demás, resaltando que sus padres fueron pioneros en conciliación y en la construcción de la democracia, y que ella pudo disfrutar en vida de muchos reconocimientos que han dejado una huella imborrable tanto en su entorno como en la sociedad.

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Las causas de la muerte de Gemma Cuervo

Su hermano Fernando también definía a su madre como "una figura muy importante para todos nosotros, principalmente para la familia, para sus hijos, nietos, bisnietos y para toda la gente", y subrayaba que es "una persona queridísima".

También señalaba que para ellos "es una maravilla ver todas las muestras de afecto que hay en todas partes, en informativos, en redes", y agradecía expresamente la presencia de los medios.

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Además, detallaba que "esto ha sido muy repentino" y que, aunque han disfrutado de su madre "muchísimo tiempo, con muy buena salud", una "agudización de un EPOC así de golpe" se la ha llevado. Ha puesto en valor que son "casi 92 años de una vida muy prolífica y maravillosa, tanto a nivel familiar como profesional, como vital"