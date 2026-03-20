Los Mossos apuntan a una muerte accidental del estudiante estadounidense hallado en el mar en Barcelona

Encuentran muerto a Jimmy Gracey, el norteamericano desaparecido en Barcelona: estaba sumergido en el mar

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La investigación de los Mossos d'Esquadra ha concluido que el joven estudiante norteamericano de 20 años, Jimmy Gracey, murió de forma accidental al caer al mar y, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia, todo apunta a que se habría ahogado.

Hallazgo del cuerpo tras dos días de búsqueda

El cuerpo sin vida del estudiante fue hallado este jueves por la tarde en el mar, en la zona de la playa del Somorrostro y el Port Olímpic, a más de cuatro metros de profundidad, tras casi dos días de búsqueda.

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El joven había desaparecido después de salir de la discoteca Shöko, en la Vila Olímpica de Barcelona, donde pasó la noche del martes 17 de marzo con unos amigos.

Caída accidental al mar

Las investigaciones, lideradas por la Unidad de Investigación de los Mossos del Eixample, apuntan a que el joven cayó al mar desde el espigón que separa la playa del Somorrostro del Port Olímpic.

Los agentes han basado sus conclusiones en testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, una de las cuales habría captado el momento de la caída, según ha avanzado El País.

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Además, la primera inspección del cadáver descartó indicios de criminalidad.

Investigación judicial en marcha

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que ha abierto diligencias y permanece a la espera de los resultados preliminares de la autopsia y del atestado policial.

Viaje de ‘spring break’

Gracey, estudiante de la Universidad de Alabama y natural de Illinois, había viajado a Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera o ‘spring break’, visitando a unos amigos que residían en la ciudad.

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Tras su desaparición, no regresó a su alojamiento en la Ronda de Sant Pere, lo que llevó a su entorno a denunciar los hechos ante los Mossos.

Recuerdo de la familia

La familia del joven destacó en redes sociales que James era un “hijo y hermano amable, responsable y una persona entregada”, subrayando el impacto de su pérdida.