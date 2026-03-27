Prisión provisional para el detenido en Palma por planear un atentado vinculado a Daesh

La Audiencia Nacional envía a prisión al detenido en Palma por su presunta vinculación con una célula yihadista

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La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido el pasado miércoles en Palma en una operación contra el terrorismo yihadista.

El sospechoso, quien según la Policía Nacional “tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura”, ha pasado a disposición judicial este viernes como supuesto autor de delitos de adoctrinamiento y autoadoctrinamiento terrorista.

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El magistrado, según han confirmado fuentes próximas a la investigación, ha dictado su ingreso en prisión provisional mientras continúan las pesquisas.

Operación internacional y vínculos con Daesh

La operación fue realizada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos y se saldó con el arresto de tres personas, una en Palma y dos más en Tánger.

Los tres sospechosos, según la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ) marroquí, conformaban una célula terrorista afiliada a la organización terrorista Daesh (Estado Islámico).

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El detenido en Palma “tenía la intención de cometer una acción de gran envergadura y consumía y divulgaba material de contenido de la organización terrorista Daesh en sus perfiles de redes sociales”, según la Policía.

Las fuerzas de seguridad marroquíes indicaron que los dos miembros de la célula detenidos en Marruecos estarían implicados en la financiación y el apoyo logístico de combatientes terroristas activos en el seno de las ramas de Daesh en la región del Sahel subsahariano y en Somalia.

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En este sentido, al presunto jefe de esta célula arrestado en Mallorca lo vinculan con la planificación para la ejecución de un atentado terrorista en España, siguiendo el modo operativo del terrorismo individual.