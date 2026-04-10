Los agentes buscan el arma del crimen con la que mataron a David, el niño de 11 años asesinado en Villanueva de la Cañada

Los jóvenes de Villanueva de la Cañada confiesan que el presunto asesino "siempre iba solo", "no era violento" e intentó invitar a un menor a su casa

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La investigación por el crimen de David, de 11 años, en Villanueva de la Cañada, Madrid, sigue abierta, la Guardia Civil busca con perros el arma homicida, en medio de una gran conmoción en la zona y por el que ha sido detenido este viernes por la mañana un joven de 23.

El niño, de origen rumano y vecino de la localidad de Brunete, fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada. Tras ser estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre, falleció anoche, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.

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El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida, ha encabezado esta mañana en la Plaza de España de la localidad un minuto de silencio para mostrar la consternación por un inexplicable crimen.

El padre de David, roto por la pérdida del pequeño

"La mente humana es como es, y quien padece problemas, pues a veces son incontrolables y, en este caso, es lo que ha pasado", ha declarado a los periodistas sobre la mortal agresión el regidor , quien ha estado acompañado por su homóloga de Brunete, municipio donde residía el niño.

Durante la concentración, el padre de David, visiblemente afectado, ha recibido el pésame y el apoyo directo del alcalde y de otros representantes institucionales presentes en el acto. Mihaela, prima de la madre de David, que se ha acercado al centro cultural donde ocurrieron los hechos a poner una vela, ha descrito al menor como "muy bueno y tranquilo" y ha pedido respeto para la familia en estos momentos de duelo.

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La Guardia Civil está buscando con perros detectores de restos biológicos el arma homicida, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación de estos hechos, que según las primeras pesquisas, se produjeron cuando el menor acudió a los servicios del centro cultural, al que había acudido a una clase de inglés.

Siguen buscando el arma homicida

Allí fue abordado por su presunto agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano, que le asestó varias puñaladas y huyó. Por el momento, los agentes se encuentran en la búsqueda del arma homicida, mientras que las muestras recogidas en el lugar de los hechos serán remitidas al laboratorio de Criminalística para su correspondiente análisis, según las mencionadas fuentes.

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A estas horas, la investigación permanece abierta, y se centra en aclarar las circunstancias y los motivos que han propiciado el suceso. Fue una agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio quien dio el aviso a los servicios de emergencia, según ha informado el Summa 112, que ha explicado que la mujer tuvo que recibir posteriormente atención psicológica por parte de los efectivos sanitarios que acudieron al lugar.

El niño presentaba múltiples lesiones compatibles con heridas de arma blanca localizadas en el cuello, el tórax y la espalda, según ha detallado la jefa médica del Summa 112, Ester Armela. Tras iniciar maniobras de estabilización, el menor entró en parada cardiorrespiratoria, que pudo revertirse en una ocasión antes de su traslado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.

El homenaje a David en Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de un comunicado, ha trasladado su "más profundo pésame a la familia del menor fallecido" y ha convocado un minuto de silencio este viernes en la localidad madrileña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha lamentado la muerte del menor en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que también felicita la labor realizada por el SUMMA 112.

"Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida", ha escrito la presidenta.