El comunicado ha sido remitido a través del hermano del exciclista: "A nuestro entender, no debería ser objeto de interés público”

El exciclista Óscar Freire, condenado por un delito de vejaciones injustas a su expareja

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Óscar Freire y su mujer han lanzado, a través del hermano del exciclista, Antoni Freire, un comunicado en el que han querido pronunciarse y salir al paso de las informaciones respecto a la condena al tricampeón del mundo de ciclismo en ruta por un delito leve de vejaciones injustas. “Parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos”, han subrayado, pidiendo discreción en “un asunto de carácter íntimo y personal” y llamando a no establecer juicios en paralelo.

El mensaje, concretamente, llega después de conocerse que Óscar Freire había sido condenado a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su expareja en un juicio rápido que se ha celebró este lunes y ha acabado en acuerdo. Además, el titular de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Torrelavega (Cantabria) le ha impuesto la prohibición de comunicarse o acercarse a su expareja a menos de 200 metros durante seis meses, según informaba en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, añadiendo que el exciclista ha reconocido los hechos y ha admitido la pena solicitada por la Fiscalía, a la que se ha adherido la acusación particular ejercida por su expareja.

Óscar Freire y su expareja reclaman en el comunicado “máxima reserva y discreción”

Tras estas informaciones, en el comunicado remitido a través del hermano del exciclista, reclaman: “Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación en el día de hoy que afectan directamente a nuestra unidad familiar, solicitamos a todos los medios de comunicación, que siempre nos han tratado con respeto y consideración, la máxima reserva y discreción en un asunto de carácter íntimo y personal que, a nuestro entender, no debería ser objeto de interés público”.

Además, en su mensaje recalcan que no se está contando lo sucedido con exactitud, subrayando: “Parte de los datos y afirmaciones que se están difundiendo no se corresponden fielmente con la realidad de los hechos, extremo que confiamos quede aclarado en el marco del procedimiento legal correspondiente".

De igual modo, inciden en “la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios paralelos o conclusiones precipitadas sobre una cuestión especialmente delicada”, a lo que añaden: “Afecta no solo a adultos, sino también a los menores de edad de nuestro entorno familiar”.

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La condena a Óscar Freie por un delito leve de vejaciones injustas

Según la sentencia del magistrado encargado de Violencia sobre la Mujer de Torrelavega, a la salida de misa y en presencia de otras personas, Freire se dirigió a su mujer con expresiones que "perturbaron la tranquilidad de la denunciante, atentando contra su integridad moral".

Tras estos hechos, en un juicio rápido, el exciclista fue condenado, tras llegar a un acuerdo, a nueve días de localización permanente como autor de un delito leve de vejaciones injustas hacia su mujer, de la que se está divorciando. Además, se le prohíbe acercarse a ella a menos de 200 metros durante seis meses.

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Ya en febrero del pasado año, la mujer de Óscar Freie denunció su desaparición ante la Guardia Civil, donde dijo que llevaba dos días sin conocer su paradero y que su documentación estaba en casa. No obstante, ese mismo día en que se conoció la denuncia de la desaparición, fuentes familiares del deportista aclararon a EFE que el tres veces campeón del mundo en ruta estaba bien y localizado.