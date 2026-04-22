El caso del músico David Anthony Burke, conocido popularmente por su nombre artístico D4vd, se investiga desde el año 2024

Si D4vd es declarado culpable podría enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

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El caso del músico David Anthony Burke, conocido popularmente por su nombre artístico D4vd, se investiga desde el año 2024 cuando, en el maletero de uno de sus coches, encontraron el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, la niña de 14 años con la que el cantante habría tenido una relación.

Muy sonado en redes y rodeado de teorías, este caso ha vuelto a resurgir tras la detención de D4vd el pasado viernes 17 de abril, acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos y libidinosos con una persona menor y mutilación de un cadáver.

Descuartizada y en bolsas de plástico

La víctima se llamaba Celeste Rivas Hernández y vivía en Lake Elsinore, al este de Los Ángeles. El pasado 8 de septiembre, un día antes de cumplir 15 años, su cuerpo fue encontrado descuartizado y en avanzado estado de descomposición dentro de un Tesla matriculado en Texas a nombre de Burke.

El cadáver de la adolescente estaba repartido en varias bolsas de plástico y el coche aparcado en un depósito municipal. Los vecinos se habían quejado de un olor nauseabundo. Antes, el Tesla había estado aparcado en la exclusiva zona de Hollywood Hills, hasta que se lo llevó la grúa.

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El hallazgo del cadáver obligó a D4vd a cancelar su gira mundial. Su discográfica rompió su contrato con él. Poco después, Burke se retiró de la vida pública. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Una relación vista en redes

La madre de Celeste hacía mucho que no sabía nada de ella. En 2024, cuando la chica tenía 13 años, había denunciado su desaparición. Pero para saber de su hija le hubiera bastado con haberse asomado a las redes sociales. Allí aparecía ampliamente documentada la relación de la adolescente con D4vd.

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Muchos usuarios han relatado haber visto en redes vídeos e imágenes, antiguos fragmentos de directos en plataformas como Twitch y publicaciones en redes, que mostraban una especie de relación entre el músico y la chica. Hablan del año 2023 y Celeste sólo tenía 12 años.

Varias pruebas contra D4vd

El pasado lunes 20 de abril, en rueda de prensa, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, no detalló las circunstancias en las que murió la joven. Sí explicó que el cargo de asesinato va acompañado de circunstancias agravantes que incluyen "actos sexuales obscenos y lascivos con una persona menor de 14 años, así como la mutilación de un cadáver".

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, aseguró que "el considerable lapso de tiempo transcurrido entre su fallecimiento y el hallazgo (del cuerpo) provocó la degradación o desaparición de pruebas cruciales". Sin embargo, el fiscal dijo que "existen pruebas materiales, así como pruebas forenses y digitales, que tenemos intención de presentar ante el tribunal para demostrar estos cargos más allá de toda duda razonable".

Hay vídeos que muestran a Burke con un tatuaje en uno de sus dedos que coincide con el que dice "Shhh" que el forense del condado de Los Ángeles había revelado que Celeste tenía en el índice, informa AFP. Según la acusación, el músico habría matado a Celeste utilizando un arma mortal.

Sería un instrumento afilado, aunque las autoridades no han hecho pública la causa exacta de la muerte. Luego, Burke habría desmembrado el cuerpo de la menor y ocultado los restos en bolsas dentro del maletero delantero de su coche. "La peor pesadilla de cualquier padre es que su hija salga una noche y no regrese", declaró el fiscal.

Asesinato, acecho, y mutilación

El fiscal anunció tres conjuntos de cargos contra D4vd. El primero es por asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de "acecho". El segundo es un agravante de presunto asesinato con fines de lucro. Hochman acusó a Burke de asesinar a la joven para mantener su lucrativa carrera musical, "que Celeste amenazaba esa noche".

El tercer cargo es el asesinato de un testigo de una investigación. El fiscal afirmó que las pruebas demuestran que la adolescente fue testigo en una investigación sobre actos sexuales cometidos por el artista. Hochman añadió que los cargos incluyen numerosos actos sexuales con una menor y la mutilación de un cadáver. En ese caso, podría solicitar la pena de muerte.

El silencio de Burke

A principios de semana, en una sala de audiencias de Los Ángeles, D4vd se declaró inocente de los cargos. Allí, en presencia de los padres de Celeste, prefirió no hablar. En un comunicado que cita CBS News, la familia Rivas Hernández afirmó estar "comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y su memoria honrada durante todo este proceso".

Las abogadas del músico defienden su inocencia. "Las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni causó su muerte", señalaron en un comunicado las abogadas Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

El equipo de D4vd ha pedido una audiencia abierta después de meses de audiencias del gran jurado a puerta cerrada. El tribunal ordenó al forense que comparta el informe sobre la muerte de la adolescente, que no se ha hecho público.

Estrella en ascenso

Burke se dio a conocer en su adolescencia publicando vídeos de sí mismo jugando al Fortnite. Luego pasó a cantar rap ya como D4vd. Se hizo famoso en 2022 cuando su tema 'Romantic Homicide' tuvo un éxito fulgurante en TikTok.

La letra de aquella canción, que ahora puede parecer profética, decía:

In the back of my mind (En el fondo de mi mente)

I killed you (Te maté)

And I didn't even regret it (Y ni siquiera me arrepiento)

I can't believe I said it (No puedo creer que lo dije)

But it's true (Pero es verdad)

I hate you (Te odio)

Estrella en ascenso, tras lanzar en 2023 su EP de debut, apareció en la lista de Jóvenes Talentos de Hollywood de Variety y fue telonero de SZA en su gira. D4vd publicó su álbum de debut en abril de 2025, consiguiendo 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 4 millones de seguidores en TikTok.