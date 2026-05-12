Declaran culpable al hombre que mató a dos personas que entraron en su finca de Málaga

Un jurado popular declara culpable al hombre que mató a dos personas que entraron en su finca en Málaga

Mata a golpes con un palo a un amigo y finge que la muerte fue por atropello en Pilar de la Horadada, Alicante

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Un jurado popular ha declarado este martes culpable de homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa al hombre acusado de matar en 2019 a dos personas de en su finca 'Los Naranjos', ubicada en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

El veredicto ha sido adoptado por unanimidad por los miembros del tribunal popular, que han considerado al acusado culpable de dos delitos de homicidio al haber acabado a tiros con la vida de las dos personas de nacionalidad colombiana que entraron en su finca.

La Fiscalía ha mantenido durante toda la vista oral que los hechos son constitutivos de dos delitos de homicidio, pero estimaba la eximente completa de legítima defensa y no pedía prisión para el acusado.

Estiman que no se le aplique el beneficio de la suspensión de la pena

El jurado entiende, en cambio, que aunque la respuesta del acusado fue proporcional y la situación no fue provocada por él, "sí que podía haber evitado los disparos porque, según el tribunal popular, esperaba un asalto en su finca". Los miembros del jurado estiman, también por unanimidad, que no se le aplique el beneficio de la suspensión de la pena y ni un posible indulto.

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El acusado es el exmarido de Lucía Garrido, ya condenado por la muerte de su pareja, hallada flotando con golpes y un corte en la yugular en la piscina de su finca de Alhaurín de la Torre, Málaga, en 2008, aunque la sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo. Justo un año después del crimen de la mujer mató a estas dos personas.

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El fiscal durante el juicio mantuvo que sobre las 22:00 horas del 25 de abril de 2009 los dos colombianos en unión de varias personas no identificadas, más de cinco, portando todos ellos armas de fuego y un fusil de asalto Kalashnikov, acudieron a la finca del acusado para sustraer una supuesta importante cantidad de droga que ellos creían que guardaban en su interior.

Los dos colombianos asaltaron su finca con pasamontañas

Mientras que el resto se quedó fuera, los dos colombianos saltaron el muro y accedieron al jardín con pasamontañas, con una pistola y un revólver. Al oír ruido en el exterior y a su perro ladrar insistentemente, el acusado salió con una escopeta al temer que fueran unos ladrones.

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Los asaltantes lo encañonaron pero él retrocedió y se resguardó tras un banco de piedra, momento en el que le dispararon repetidamente pero no lo alcanzaron ante la protección del banco de piedra, siempre según la versión del fiscal. No obstante, el jurado mantiene que no ha quedado acreditado el orden de los disparos, a consecuencia de los cuales murieron las dos víctimas.

También argumentan los miembros del jurado que el encausado sabía que esa noche o en noches sucesivas iban a intentar asaltar su casa y estaba preparado para la situación, "por lo que tenía dos escopetas, como mínimo, en su casa y diversa munición, preparadas para repeler a los asaltantes y dispararles".