La Policía Nacional ha arrestado a un hombre que ha sido detenido 40 veces y que cuenta con nueve condenas por tentativa de homicidio

España, en dirección contraria en su política de inmigración respecto a Europa

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La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Marratxí, Mallorca, arrestado en 40 ocasiones anteriormente, con nueve condenas judiciales y acusado de los posibles delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia, lesiones o contra la seguridad vial, entre otros, por lo que posteriormente se ha procedido a su expulsión a Marruecos.

El detenido presuntamente era el jefe de un grupo organizado "muy activo" y se trataba de una persona catalogada como "peligrosa", que utilizaba diversos medios para evitar ser interceptado e incluso fue extraditado desde Bélgica, en años anteriores, para ser puesto a disposición judicial en España por un presunto delito de tentativa de homicidio.

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En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que este hombre ha protagonizado "peligrosas" fugas con vehículos de alta gama de controles policiales, así como diversos intentos de atropello a agentes de diferentes cuerpos policiales, además de poner en "grave riesgo" tanto a los policías y guardias civiles, como a usuarios de la vía pública.

Rotaba de forma continua de vivienda

De hecho, una dotación policial de la Comisaría de Manacor sufrió un accidente de tráfico, en el que un policía nacional estuvo ingresado en la UVI más de un mes. Cabe remarcar que el detenido carece de permiso de conducir.

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Para no ser localizado y previo pago a terceros, solicitaba que le alquilaran un vehículo de alta gama que cambiaba cada semana y de diferentes 'rent a car'. Al ser vehículos de gran potencia le permitían darse a la fuga con "temeridad y facilidad". El investigado carecía de domicilio estable, ya que rotaba de forma continua en distintas viviendas.

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El Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional inició una investigación con el objetivo de proceder a su localización, detención y ejecución de la orden expulsión del Territorio Schengen que le constaba, para así también descabezar al grupo criminal.

El pasado lunes por la tarde le localizaron en Marratxí y, en el momento de su detención, se encontraba con otro de los integrantes de su grupo criminal. Se trataba de un hombre que hacía las funciones de conductor de vehículos, también sin tener permiso de conducir, por lo que fue detenido e imputado por un delito contra la seguridad vial.

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Así será su traslado para evitar la fuga

Una vez que los agentes localizaron el vehículo de alquiler que utilizaban en ese momento, los policías establecieron un dispositivo de vigilancia sobre este coche para extremar las medidas de seguridad. Los agentes detectaron la presencia del investigado que se dirigía hacía el vehículo acompañado de su compinche y, justo en el instante en el que iba acceder al vehículo, se procedió a su detención para evitar una nueva fuga y una situación de riesgo para los viandantes, conductores y agentes.

Debido a la peligrosidad del detenido, se estableció un dispositivo de seguridad reforzado para su traslado hasta Madrid y de allí hasta Marruecos, en el que han participado el Grupo de Extranjeros de la Comisaría de Manacor, la Unidad de Prevención y Reacción de la Jefatura Superior de Policía en Baleares y la UCER de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

De este modo, se ha podido cumplir el mandato de la resolución administrativa de expulsión en la mañana de este jueves, con la prohibición de volver a entrar en Territorio Schengen.