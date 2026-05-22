Claudia Barraso 22 MAY 2026 - 17:21h.

Muchos usuarios han criticado a Nathy Peluso tras aparecer visiblemente más delgada en un vídeo publicado en redes sociales

Lola Índigo critica el uso del Ozempic como método para adelgazar: "Prefiero comer y ser feliz a no comer y ser una desgraciada"

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Nathy Peluso ha publicado un vídeo en sus redes sociales que ha dejado a todos sus fans sorprendidos tras casi no reconocer a la cantante. Es un vídeo donde aparece bailando con un top deportivo y enseñando la espalda, pero que no se ha vuelto viral por el baile o la canción, sino por su impresionante cambio físico.

La argentina ha aparecido visiblemente más delgada y la publicación se ha llenado de comentarios de muchos usuarios acusándola de haber utilizado el medicamento ozempic para perder peso más rápido y, aunque ella no ha querido responder a las críticas, en su perfil de Instagram ha publicado muchas historias donde muestra su cambio de hábitos, haciendo ejercicio y cambiando su dieta.

No solo le han acusado de recurrir a este medicamento, sino de utilizar el ‘body positive’ como una estrategia para ganar seguidores hasta hacerse famosa. “O sea, que lo del 'body positive' era una estrategia de marketing”, “me siento traicionada” o “ya no es Nathy Peluso” son algunos de los comentarios que tuvo rápidamente su vídeo a las pocas horas de publicarlo.

La joven siempre ha defendido públicamente sus curvas y que ella estaba muy contenta con su cuerpo a pesar de haber recibido críticas por ello. Además, ha animado en muchos de sus vídeos a que las mujeres se acepten tal y como son y disfruten de la vida sin hacer caso a lo que los demás digan de sus cuerpos.

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La manera con la que ha respondido a estas críticas

Pero es que la cantante no ha perdido esa filosofía de vida, y aunque ahora le critiquen por todo lo contrario, ella grabó un vídeo hablando de esta polémica: “Para los que dicen que, si use ozempic, no me entendieron. Yo no voy a dejar de comer. Gimnasio, cardio, pilates, escalera, 10.000 pasos al día o más, pollo, pescado, ¿qué ozempic?”, decía en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

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En sus historias de Instagram, a las pocas horas de publicar ese vídeo en TikTok, mostraba su cena: pollo a la plancha, con arroz hervido, espárragos y calabacín a la plancha. Lo mismo hizo en la siguiente historia, donde aparecía en una de sus clases de pilates, mostrando las esterillas y sus herramientas de trabajo.

Con estas publicaciones, Nathy Peluso ha querido mandar un mensaje a todos los que le han acusado de usar ozempic y de perder peso para verse mejor, pero, todo lo contrario. La artista ha cambiado sus hábitos, con una alimentación más saludable y practicando más ejercicio. Esto también fue defendida por muchos de sus otros seguidores, que vieron que más que solo adelgazar, había ganado mucha masa muscular y se le notaban los músculos de la espalda y los brazos.