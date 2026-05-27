En el obituario publicado por su familia, constatan que "en sus últimos años, Matthew luchó contra graves problemas de salud mental" y que le habían perdonado.

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Matthew Hertgen, el asesino caníbal que acuchilló a su hermano menor, se comió uno de sus ojos y luego prendió fuego al gato de este, ha sido encontrado muerto en su celda en el Condado de Mercer, en EEUU. El joven, de 32 años, había intentado ya suicidarse antes y padecía una demencia grave.

De hecho, hace casi tres meses, el juez dictaminó que no era legalmente responsable de la muerte de su hermano Joseph, de 26 años, el 22 de febrero de 2025 en su apartamento de Princeton, por lo que fue condenado a ser internado de forma indefinida en una institución psiquiátrica. En el momento de los hechos se encontraba todavía en prisión.

El ataque tuvo lugar dentro del lujoso apartamento en el que vivian los hermanos, cerca de la universidad perteneciente a la Ivy League. Los investigadores describieron cómo Matthew utilizó un cuchillo y palos de golf para golpear y apuñalar a su hermano menor.

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En el juicio, los expertos médicos dejaron claro que Matthew tenía un complicado historial de comportamiento psicótico progresivo. Un psicólogo forense explicó que Matthew experimentaba "visiones proféticas y divinas" de naturaleza religiosa y apocalíptica, llegando a creer que era Dios o el Anticristo, o que un "asesinato sacrificial" era necesario para salvar al mundo.

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Arrepentido, con remordimientos y perdonado por su familia

Joseph Hertgen, el hermano menor asesinado, fue un jugador destacado en el equipo de fútbol de la Universidad de Michigan, donde recibió múltiples reconocimientos académicos y deportivos. Fue tres veces nombrado jugador académico All-Big Ten y galardonado en tres ocasiones con el premio UM Athletic Academic Achievement. En 2020, se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas. Al momento de su muerte, trabajaba como analista en Locust Point Capital.

Matthew Hertgen también desempeñó una carrera en el fútbol universitario como parte del equipo de la Universidad Wesleyana.

En su obituario publicado por su familia constatan que "en sus últimos años, Matthew luchó contra graves problemas de salud mental; sin embargo, expresó su dolor, remordimiento y arrepentimiento de diversas maneras. Partió rodeado del amor, la amistad y el perdón de su familia, y con la eterna esperanza de la salvación. Que descanse en paz".

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La familia Hertgen gozaba de una vida privilegiada en Princeton. David Hertgen, el padre, es un reconocido ejecutivo tecnológico y presidente de WiLine Networks, una compañía con ingresos anuales de hasta 100 millones de dólares.