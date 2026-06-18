El acusado de quemar a una bebé de 16 meses defiende que fue "un accidente" y la juez retira su pasaporte

La jueza mantiene en libertad al investigado por la muerte de la bebé de 16 meses que falleció por quemaduras tras un baño en Sevilla

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SevillaLa jueza mantiene en libertad al único investigado por la muerte de la hija de su pareja, a la que bañó con agua hirviendo. La pequeña acabó con quemaduras graves en prácticamente todo el cuerpo. La bebé tenía poco más de un año. El investigado ha insistido en su declaración a la magistrada que fue un descuido, como informa Tatiana Domínguez.

"De momento faltan pruebas contundentes, como por ejemplo conocer los resultados de la autopsia. Por eso, la jueza ha decidido aplicar las medidas cautelares que pide la Fiscalía. Es decir, que comparezca cada dos semanas en estos juzgados y que se le retire el pasaporte. El investigado, que es la pareja de la madre de la bebé, en el que suceden los hechos ha vuelto a mantener que todo fue un accidente: que se fue a por una toalla y que al volver la niña estaba tumbada en la bañera y le estaba cayendo el agua encima. Las acusaciones particulares, el padre y la madre biológica de la niña, han dicho que no se creen la versión y, por eso, siguen pidiendo como medida cautelar la prisión provisional, comunicada y con una fianza de 155.000 euros", informa desde las puertas del juzgado se Sevilla la reportera de 'Informativos Telecinco'.

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Las medidas cautelares

La juez de Instrucción número 11 de Sevilla ha ordenado la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional debido al "delicado" momento en el que se encuentra el procedimiento.

Así lo ha asegurado en declaraciones a medios a las puertas del Juzgado de Instrucción número 11, localizado en el Prado de San Sebastián, el letrado responsable de la acusación particular ejercida por la madre de la menor, Agustín Santana, tras la audiencia que ha tenido lugar durante la presente jornada para tomar las primeras declaraciones y posibles medidas cautelares.

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Este varón, incide Santana, ha declarado que "todo habría sido un accidente, que dejó a la niña en la ducha, fue a buscar una toalla y, tras escuchar un grito, pudo observarla mientras caía el agua caliente sobre la menor". "Hay muchas lagunas, a nosotros no nos cuadra, por eso tenemos que incidir en las pruebas. No se corresponde este testimonio con las lesiones tan graves que sufrió Leyre", ha añadido.

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Las acusaciones particulares, ejercidas por la madre y el padre de la niña, han solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para este hombre, así como prisión comunicada con fianza de 155.000 euros de forma subsidiaria.

El Ministerio Público, por su parte, ha pedido la retirada del pasaporte al investigado, así como su personación cada quince días en los juzgados. La defensa en este caso ha solicitado que no se adopten ninguna de estas medidas solicitadas por el fiscal.

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Prohibición de abandonar territorio nacional

En palabras de Santana, el auto resultante de la cita describe que "nos encontramos en un momento muy importante para la causa, por lo que lo prudente es adoptar las medidas que ha pedido el Ministerio Fiscal".

Como resultado y tras la decisión tomada por la juez, este hombre deberá presentarse los días 2 y 16 de cada mes en los juzgados. Además, se ha procedido a su retirada de pasaporte y se ha ordenado la prohibición de abandonar territorio nacional.

Por su parte, el letrado responsable de la representación de la familia paterna, Fernando Campos, ha subrayado que el proceso se encuentra en una fase "embrionaria" y ha señalado que habrá que esperar para ver "si estas medidas cautelares dan un paso más".

El caso se dio a conocer cuando la madre de la menor, Andrea Burdalo, destacaba que las quemaduras en el cuerpo de la niña se habrían producido mientras la bañaba su pareja sentimental. La abuela materna, Yolanda Jiménez, detallaba que encontró a su hija "en estado alterado y chillando".