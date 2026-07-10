Farage: "La política más conocida desde Margaret Thatcher"

Localizan sana y salva a la hija de una mujer británica que pidió ayuda para encontrarla tras el incendio de Los Gallardos

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La ex ministra y diputada británica, Ann Widdecombe, de 78 años, fue encontrada muerta en su casa de Devon el jueves. Todo apuntaba de inicio a una muerte por causas naturales, pero las heridas encontradas en el cuerpo han provocado un giro radical en los acontecimientos. Tanto ha sido así, que en menos de 24 hroas, un joven de 26 años ha sido arrestado acusado de su asesinato. En principio, los investigadores no tienen sobre la mesa la idea de que estemos ante un caso de terrorismo, ni tampoco de un crimen por razones políticas.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha calificado las circunstancias que rodean la muerte de Widdecombe como “extremadamente inquietantes”, al tiempo que pedía a los ciudadanos que “eviten cualquier especulación y permitan a la policía hacer su trabajo”.

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La ex ministra del Partido Conservador, diputada en la Cámara de los Comunes y en el Parlamento Europeo, saltó del Partido Conservador (Tory) al Partido del Brexit y luego a Reform UK. Era soltera y vivía sola en una casa en Haytor, en Dartmoor, desde 2010, cuando abandonó sus cargos.

Widdecombe, nacida en la localidad de Bath en 1947, estudió en la Universidad de Oxford Filosofía, Política y Económicas. Ejerció como ministra de Estado de Empleo entre 1994 y 1995, y como ministra de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997. Más tarde, formó parte del gabinete en la sombra de William Hague, ocupando los cargos de ministra de Sanidad en la sombra (1998-1999) y ministra del Interior en la sombra (1999-2001). Fue nombrada miembro del Consejo Privado en 1997.

Su trayectoria como política del Partido Conservador se prolongó durante décadas, y llegó a ocupar puestos como secretaria de Estado del Interior y de Empleo en el Gobierno de John Major, entre 1994 y 1997.

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Pero realmente conectó con el pueblo inglés gracias a su aparición en programas de televisión. Perdió muchos kilos, se tiñó el pelo de rubia y se convirtió en una estrella. Participó como concursante en Strictly Come Dancing - como el Bailando con las estrellas en España- lo que realmente consolidó su fama. Su falta de talento para el bailefue tan evidente como su valentía y sentido del humor. El público vio en ella a otra persona muy diferente de la política. También participó en Celebrity Big Brother (Gran Hermano VIP).

Sus opiniones, no obstante, siempre fueron consideradas por muchos como radicales. Su convicción religiosa le hizo siempre ser contraria al aborto o a la equiparación de derechos civiles de la comunidad LGTBIQ. Siempre fue una firme defensora del Brexit, pues mantuvo un gran escepticismo ante Europa, Bruselas y las instituciones comunitarias.

El primer ministro Keir Starmer ha emitido una declaración a través de sus redes sociales en la que deja constancia de la "enorme pérdida" que supone esta muerte. "Esta noticia es realmente impactante y mis pensamientos están con la familia y los amigos de Anne Whittacombe", ha manifestado.

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"Anne fue una política destacada durante muchos años, con numerosos logros, y su pérdida es inmensa", ha ensalzado Starmer, quien en el momento de la declaración aún no se había confirmado el arresto del sospechoso. "Es claramente peligroso, e imploro a todos los que tengan información sobre él que colaboren con la Policía en la investigación y que lo pongan bajo custodia", ha dicho.

Starmer se ha puesto en contacto también con quien será su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno británico, Andy Burnham, así como con Niger Farage, líder del ultraderechista Reform UK, a quien se unió en 2019, para que colaboren en este momento y ayuden a la Policía.

Farage: "La política más conocida desde Margaret Thatcher"

Farage, a su vez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se ha deshecho en halagos hacia Widdicombe, a quien se ha referido como "una mujer extraordinaria" y "la política británica más conocida desde Margaret Thatcher", en alusión a la primera ministra, la primera mujer en el cargo, entre 1979 y 1990.

"Fue una colega excepcional (...) Anne nunca buscó la popularidad. Defendió con firmeza sus convicciones. Era una cristiana devota y tenía fuertes ideas socialmente conservadoras. Quizás no fuera popular en el Reino Unido actual, pero eso era en lo que Anne creía", ha destacado de ella.

"Era amable con todo el mundo. Francamente, era una persona que dedicó su vida al servicio público, a luchar por aquello en lo que creía. Ella misma no le habría hecho daño a nadie, y estoy profundamente consternado", ha expresado.

Farage ha celebrado que la Policía haya ya detenido a un sospechoso y, a pesar de que ha dicho que no quiere especular en estos momentos, se ha preguntado si hubo motivaciones políticas detrás de todo, o bien "fue un robo que salió mal".