El entorno de Valeria, la joven de 22 años de Bilbao en coma inducido en Australia tras un accidente, pide ayuda para pagar la factura médica

Valeria, una joven de 22 años de Bilbao ingresada en una UCI de Australia tras sufrir un accidente: su familia pide ayuda de forma desesperada

Compartir







PerthEl entorno de Valeria Arango Trujillo, la joven bilbaína de 22 años en coma inducido en un hospital australiano de Perth tras sufrir un grave accidente de tráfico, continúa movilizándose para recaudar fondos que puedan costear su ingreso hospitalario.

Desde 'Informativos Telecinco' hemos podido hablar con Leila Estigarribia, una amiga de Valeria desde que ambas tenían 15 años y que ha explicado al periodista Gonzalo Barquilla cómo está viviendo su entorno estos días y cuál es el estado actual de la joven.

La factura hospitalaria alcanza ya los 83.000 dólares

La situación de Valeria se remonta al pasado martes 14 de julio cuando la joven sufrió un grave accidente de tráfico en Australia, país en el que vive junto a una amiga y en el que estaba trabajando en una empresa de lácteos. Tras sufrir este grave accidente de tráfico, Valeria tuvo que ser ingresada en un hospital de Perth de forma urgente y ser inducida al coma debido a las lesiones de la colisión. Ahora, el ingreso de Valeria se complica por los elevados costes de la hospitalización en Australia. Según explica Leila, la factura médica que está acumulando la joven de 22 años asciende actualmente a unos 83.000 dólares australianos.

"El hospital nos explicó que hacen packs. Los primeros 16 días son 83.000 dólares. Luego, a partir de los 16 días va aumentando y ahora mismo se encuentra en el día ocho. Los ocho días que le quedan restantes continuará en la misma cifra. Y luego ya irá aumentando", apunta Leila.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante la posibilidad de que la hospitalización se prolongue durante meses y los elevados costes que está generando la situación, los amigos y familiares de Valeria han puesto en marcha campañas de crowdfunding para ayudar a sus padres: "Se necesita más. Su familia ha hecho un crowdfunding y nosotros también hemos hecho otro, todos sus amigos, para poder ayudar a los padres. Al final se entiende que están en una situación que ellos ahora mismo tienen que estar ahí con Valeria, tienen que cuidarla y más que nada para que no se preocupen tanto. Al final han tenido que coger aviones de urgencia y alojamientos de urgencia. También estar allí supone un gasto, tienen que comer y tienen que dormir. Todo eso va aumentando el gasto".

Una posible ayuda para cubrir los gastos médicos

Por su parte, la familia de Valeria Arango Trujillo ha pedido al Gobierno australiano que asuma los costes sanitarios debido a la gravedad del caso, pero no existe ninguna garantía de que esa ayuda vaya a concederse.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Ahora mismo sabemos que el hospital ha presentado un informe a las autoridades australianas para ver si pueden pagar la estancia en el hospital de Valeria, pero no es nada seguro, lo tienen que investigar, no saben si se va a aprobar. Hay unos criterios que Valeria tiene que cumplir y no sabemos si los cumple o no. Eso lo tienen que hablar con los médicos. De momento es como si no tuvieran nada y tuviesen que pagar la deuda, por eso nosotros nos estamos centrando en recaudar todo el dinero que podamos para poder ayudarles", explica Leila a 'Informativos Telecinco'.

Mientras la familia espera noticias sobre una posible ayuda para cubrir los gastos médicos, sus amigos continúan recaudando fondos para tratar de aliviar la situación económica y permitir que los padres de Valeria puedan permanecer junto a ella durante su recuperación.

Los médicos tienen previsto realizarle una traqueotomía

Además, los médicos estiman que la joven podría permanecer hospitalizada durante varios meses. "Puede estar ahí varios meses. Los médicos estiman que por el tipo de lesión que tiene puede estar ahí de seis meses a un año mínimo. Y luego eso sin contar la rehabilitación, en caso de que se despierte, la recuperación, necesitaría terapia ocupacional y rehabilitación muchos meses".

En los próximos días, los médicos tienen previsto realizarle una traqueotomía. Según explica Leila, se trata de un procedimiento relacionado con el tiempo que lleva conectada al respirador y no de un empeoramiento de su estado: "Es un procedimiento que se hace cuando ya lleva varios días con el respirador. Muchas veces, al tener el tubo endotraqueal en la boca lo que puede causar son infecciones y más cosas... Entonces, los médicos han dicho que el siguiente paso sería hacer la traqueotomía, que le meterían el tubo por la tráquea directamente. Como tiene que seguir sedada...".

"Si en este momento no puedes colaborar económicamente, agradeceríamos muchísimo que compartieras esta campaña y que nos acompañaras con tus oraciones por la vida y la recuperación de Valeria. Gracias de todo corazón por cada aporte, por cada oración y por acompañarnos en este momento tan difícil. Su apoyo significa mucho para nuestra familia", termina agradeciendo el entorno de la joven desde la recaudación de fondos que han puesto en marcha.