Celia Molina 05 AGO 2026 - 11:16h.

El popular periodista del corazón estadounidense apareció en directo cubierto de sangre y haciéndose heridas con un cuchillo

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Perez Hilton es un célebre bloguero, periodista del corazón y una personalidad de la televisión estadounidense que, en las últimas horas, ha protagonizado un escalofriante vídeo en las redes sociales. Su verdadero nombre en Mario Armando Lavandeira Jr. pero, en los años 2000, tras convertirse en pionero del "cotilleo de los celebrities" por Internet, decidió ponerse este nick artístico, como una versión venida a menos del de Paris Hilton.

Su última retransmisión en directo se ha vuelto viral al haber aparecido frente a sus fans completamente desnudo y cubierto de lo que parecía su propia sangre, mientras se pasaba un cuchillo por el torso. En el vídeo, que ha corrido como la pólvora por las redes, varias personas le decían que no siguiera con la que estaba haciendo, conscientes de que se estaba autolesionando delante de ellos. Mientras, el columnista pronunciaba algunas frases alarmantes como: "Sería interesante ver qué pasaría si muero".

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Fueron sus seguidores quienes llamaron a emergencias para comunicar lo que estaba pasando y gracias a los que los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade (MDSCO) llegaron a tiempo a su domicilio.

"Sería interesante ver qué pasaría si muero", decía

Los agentes acudieron al lugar tras recibir numerosas llamadas de espectadores preocupados que habían presenciado la angustiosa retransmisión en directo en las redes sociales, según explicó un portavoz de la MDSCO. Al llegar, los agentes descubrieron, según los testimonios de sus familiares, que se encontraba solo en la vivienda en el momento de la grabación.

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"Muchos incidentes en los que una persona sufre una crisis de salud mental o se está autolesionando activamente, los agentes dan prioridad a la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", afirmó el portavoz de la MDCSO.

Nadie podía esperar que algo así iba a ocurrir en el directo, cuando el propio Perez había hablado, un día antes y muy serenamente, sobre los motivos que han llevado a Ariana Grande a retirarse de la música temporalmente.

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Perez Hilton fue trasladado al hospital en ambulancia

"A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, calmar la situación y aplicar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de que se produzca un suicidio provocado por la policía y minimizar el riesgo de lesiones para la persona, los agentes y el público", añadía el comunicado.

Con la ayuda del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDCSO) colaboraron en el traslado de Hilton a un hospital cercano para que recibiera atención médica. La Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales titulados de la salud mental también se personaron en el lugar para ofrecer apoyo y recursos a sus familiares, según la revista People.

En otro vídeo compartido en las redes sociales, aparece la ambulancia en la puerta del domicilio del columnista, cuyos fans han recordado que, a principios de 2026, pasó tres semanas hospitalizado de gravedad debido a una sepsis derivada de una perforación gástrica, lo que, según él, le llevó a un profundo cambio de vida y un acercamiento a la religión. De momento, no han trascendido más informaciones sobre su evolución física y mental en el hospital.