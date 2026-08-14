Celia Molina 14 AGO 2026 - 15:11h.

La estilista de Telecinco comunicó en sus redes sociales que ha sido diagnosticada de cáncer durante su primer embarazo

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Después de anunciar, llena de emoción, que estaba embarazada, la estilista Mayte Campos publicó un vídeo inesperado en el que también comunicaba que había sido diagnosticada de cáncer, sin especificar de qué tipo de tumor se trata. "Qué envidiosa es esta enfermedad, que ha querido venir y acompañarme en el mejor momento de mi vida, sin lugar a dudas, porque estoy embarazada y tengo cáncer", dijo en su publicación.

Igualmente, recordó que ella y su pareja están esperando a una niña, a la que se dirigió en una emotiva carta en Instagram: "Siempre imaginamos el embarazo como una etapa perfecta. Y sé que no siempre lo es. Ojalá esta reflexión nos ayude a valorar un poco más todo aquello que, a veces, damos por hecho. Para nosotras, hija mía, ese sueño ha dado un giro inesperado. No era el camino que imaginábamos, pero será el nuestro", expresó.

Después, dio las gracias por todos los mensajes de ánimo y cariño que había recibido y entre los que destacan los que le ha enviado su buena amiga Anabel Pantoja, con quien mantiene una estrecha relación. "Te quiero mucho", le dijo la sobrina de Isabel Pantoja, asegurándole que todo "va a salir bien".

Así descubrió Mayte que va a tener una niña

Tras esta emotiva publicación, la estilista decidió publicar también un vídeo muy especial. El del 'gender reveal' (la revelación de género) que hizo junto a su pareja y sus dos sobrinos y en la que, antes de saber que estaba enferma, descubrió que estaba esperando una niña, a la que van a llamar Alanna.

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"Un instante de luz que nunca olvidaré"

"En medio de uno de los momentos más difíciles de mi vida, hoy puedo compartir uno de los más bonitos. Hicimos una revelación de género muy íntima, quienes nos dieron la noticia fueron mis dos motores, mis sobrinos Jimena y Alonsete. Prepararon cada detalle con un cariño infinito, sin estereotipos ni colores, solo desde el amor. Pintaron el cuadro con sus propias manos y llenaron ese instante de una luz que nunca olvidaré", ha dicho en el texto que acompaña al vídeo.

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"Hoy este vídeo también es para vosotros. Gracias por sostenerme, por hacerme sonreír cuando más lo necesito y por ser mi refugio desde el día en que nacisteis", ha agradecido.

"Y para ti, hija mía... Si alguna vez la vida aprieta, no olvides decirle a tu alma que puedes por ella. Que la fuerza no consiste en no caer, sino en seguir adelante aun cuando el camino duele. Tú ya me has enseñado eso incluso antes de nacer. He pensado en no subirlo y he dicho ¿cómo que no?…Es un instante precioso en el que celebramos la vida, el amor que nos sostiene y la certeza de que siempre merece la pena seguir luchando. Te esperamos con todo el amor del mundo", ha concluido la estilista.