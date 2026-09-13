Además de una nueva inspección al domicilio, se repasarán los itinerarios que hicieron ambos hermanos el día del presunto asesinato

También está prevista la grabación del recorrido que realizó José Antonio, el hijo menor de Francisca, la noche de su desaparición

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BadajozSeis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, los hermanos acusados del crimen vuelven a su casa en Hornachos (Badajoz) este 14 de septiembre para la reconstrucción de los hechos.

Aunque el abogado de Julián había pedido suspenderla, el juez instructor rechazó esa solicitud y tanto él como Manuel González serán trasladados al pueblo desde la cárcel de Morón (Sevilla), donde siguen en prisión provisional.

Recordamos que las diligencias permanecen abiertas por el Juzgado de Villafranca de los Barros por los presuntos delitos de asesinato y contra la libertad de la víctima, que desapareció el 9 de mayo del 2017.

Lo que quedaba del cuerpo de Francisca Cadenas fue hallado enterrado bajo el suelo enlosado del patio de la vivienda de los dos hermanos arrestados en relación con el caso.

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El 11 de marzo se produjo ese descubrimiento por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

Dos días antes, los dos hermanos prestaron declaración ante la UCO en calidad de investigados después de una nueva revisión de las últimas horas en las que se vio a la mujer, en paradero desconocido.

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Repaso de los itinerarios que hicieron ambos hermanos

Además de la reconstrucción del crimen, igualmente se volverá a inspeccionar el domicilio de los dos acusados y se repasarán los itinerarios que ambos realizaron en el día de los hechos tanto antes como después del crimen.

También está prevista la grabación del recorrido que realizó José Antonio, el hijo menor de Francisca, la noche de la desaparición de su madre en la localidad de Hornachos.

En estos ocho años y cuatro meses, la desesperación de la familia y la conmoción entre residentes en el pueblo han estado siempre presentes, un periodo en el que hubo concentraciones vecinales para exigir más medios en la investigación y diversas diligencias.

Verónica Guerrero, abogada de la familia de Francisca Cadenas, ya ha anunciado que irá “a por todas” para que sobre los hermanos recaiga una pena de prisión permanente revisable, especialmente si se corrobora que hubo una agresión sexual previa a la muerte.

Este posible móvil no es una hipótesis aislada, pues aparece recogido en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha expuesto la letrada.

Desde el hallazgo de los restos óseos, el juez instructor tomó declaración a los acusados, a los tres hijos y al marido de Francisca Cadenas, al guardia civil que entró en la vivienda de los detenidos en la noche de la desaparición, a dos vecinos de ésta y un compañero de trabajo de uno de los ahora encarcelados.

La reconstrucción "tiene relevancia relativa", asegura el abogado de los acusados

Por su parte, el abogado de estos últimos, José Duarte, ha relativizado la importancia de la reconstrucción de los hechos, prevista para este lunes, pues han pasado seis meses y ya considera que hay "contaminación pública".

“Cuando este trámite se realiza muy próximo a los hechos posee un gran valor, pero cuando se hace después de tanto tiempo y con tantas diligencias previas y testimonios, todo ello tiene una relevancia relativa", ha insistido Duarte a EFE.

No obstante, ha pedido a sus patrocinados que colaboren en dicha reconstrucción de los hechos, en los que, según ha subrayado, no hay indicios incriminatorios objetivos contra Manuel.

No los hay y mucho menos por un delito de asesinato y detención ilegal referido a este último, ha expuesto el letrado, quien ha expuesto que la última inspección ocular "no arrojó ningún dato en contra de Manuel".

Sin embargo, la abogada de la familia de Francisca Cadenas no da ninguna credibilidad a las declaraciones que realizó Julián exculpando a su hermano de los hechos.