La causa sobre el posible delito de intrusismo en el informe pericial informático del teléfono de Carcaño sigue abierta

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La investigación del informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño -condenado a 21 años y tres meses de cárcel por asesinar a la joven Marta del Castillo, sigue pendiente de una decisión judicial. Según informa 'ABC', se solicitó a la Fiscalía hace unos meses que se pronunciase sobre si continuaba o no el procedimiento, pero todavía no se sabe nada.

La Fiscalía anticipó tiempo atrás su planteamiento de solicitar por segunda vez el sobreseimiento de la causa que ya se ha prolongado durante un año y medio.

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Respuestas que no llegan y piezas que siguen incompletas

El pasado 7 de agosto, la letrada de la Administración de Justicia de la plaza número siete de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla se limitó a constatar en una diligencia que la Audiencia había comunicado que en la plaza número cuatro de Instrucción sigue abierta una pieza separada en la que "se sigue la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo y dónde intervienen la empresa Lazarus y el investigado" por el informe sobre los datos crudos del teléfono de Carcaño.

La letrada aseguró que la instrucción del caso estaba ya pendiente de una "respuesta" del magistrado de la plaza número cuatro de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, encargado de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, para que especificase en qué términos exactos fue asignada la elaboración del mencionado informe a la empresa Lazarus Technology o al jefe de la misma, Manuel Huerta, único investigado en estas actuaciones.

Así aparecía en las resoluciones judiciales relativas a la causa por un posible delito de intrusismo, derivada de las acciones judiciales del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre. El asunto seguiría así pendiente de que el que fuera Juzgado de Instrucción número cuatro, responsable de la búsqueda del cadáver de Marta, aclare cómo se hizo la designación y habilitación de Manuel Huerta o de su empresa Lazarus Technology para confeccionar dicho informe pericial.

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Una causa que gira sobre sí misma sin llegar a ningún punto

En una providencia del pasado 10 de agosto, la plaza número siete de Instrucción expuso que "visto el resultado negativo" de la consulta a la Audiencia, era necesario librar un nuevo exhorto a la plaza número cuatro, el otrora Juzgado de Instrucción número cuatro, responsable de la búsqueda del cuerpo, "a fin de que (...) se informe sobre los extremos ya solicitados en el procedimiento".

Es decir, se podría decir que la causa gira sobre sí misma y esto ha llevado a las partes a solicitar un impulso procesal al asunto. el denunciante del caso, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, ha reclamado "agilizar" el procedimiento con la continuación de las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, La defensa del responsable de Lazarus, por su parte, ha solicitado que ese impulso procesal se traduzca en el sobreseimiento y archivo de la actuaciones.

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El denunciante avisa de que Manuel Huerta "ha intervenido en calidad de perito en informática forense" en el caso de la búsqueda del cuerpo de Marta sin titulación oficial para ello, siendo los informes periciales informáticos un "acto propio de la profesión de ingeniero técnico en informática"; la defensa del mismo asegura que la instrucción se encuentra ya "plenamente agotada sin que de ninguna de las diligencias practicadas haya resultado indicio alguno de criminalidad".

Y la defensa, asegura que "la ingeniería informática no tiene una Ley de atribuciones profesional exclusiva, lo que ha generado una situación de 'profesión no regulada' en el sentido estricto del ejercicio obligado de la firma".

Carcaño saldría de la cárcel en 2030

Sea como sea, la Fiscalía expuso en un escrito el pasado mes de febrero que en el informe pericial informático se desprende que Manuel Huerta "no firma como ingeniero ni como perito, sino como representante de la sociedad Lazarus". Así, resaltó que "en la documentación aportada por el denunciante no se justifica la competencia exclusiva de los ingenieros técnicos informáticos a otras ingenierías para la realización de los informes referidos solicitados por el Juzgado de Instrucción número cuatro" sobre los datos crudos del teléfono de Carcaño para intentar avanzar en la búsqueda del cuerpo.

Mientras las causas están estancadas, la cuenta atrás para el agotamiento de la condena a 21 años y tres meses de cárcel impuesta a Miguel Carcaño por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo. Desde el pasado 8 de mayo, a Carcaño le restan ya menos de cuatro años para ver extinta su pena de prisión y quedar en libertad el 8 de mayo de 2030, cuando haya cumplido su pena privativa de libertad.

Los padres de Marta del Castillo llevan más de 17 años sin saber dónde están los restos mortales de su hija. Un tiempo donde han estado esperando alguna novedad sobre el caso y en el que han recibido duras noticias. En 2024, Antonio del Castillo y Eva Casanueva recibieron la demoledora decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condenó a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir en 2009 el crimen, y a la madre de este, por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

El juicio que se celebró en 2011 acabó con la condena de Carcaño y la absolución del resto de los inculpados: su hermano Francisco Javier Delgado; la novia de éste María García y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.