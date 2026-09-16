Este martes el helicóptero en el cubría sus informaciones junto al piloto George Marciniw se ha estrellado: ambos han fallecido.

Compartir







Eliana Moreno había elegido una forma particular de cubrir los sucesos para la NBC y Telemundo. A bordo, junto a su compañero piloto, George Marciniw, desde el helicóptero, NewsChopper4, daba una visión muy particular de los incendios, accidentes y sucesos, no al pie de la noticia sino siempre desde el aire. Es forma de contar, ha acabado en tragedia.

Este martes, mientras preparaban un directo sobre un accidente de tráfico en en el que un autobús se había estrellado con un todoterreno, dejando dos muertos y seis heridos en Chatsworth, Los Ángeles, su helicóptero se estrelló y ambos perdieron la vida. En sus últimos instantes se escucha cómo dentro del helicóptero se pregunta si no puede ir más alto. Todo indica que un fallo en el motor precipitó la trágica caída del helicóptero. Eliana Moreno era conocida ya como "Eli en el helicóptero". De hecho sus propios compañeros, secándose las lágrimas fueron los que dieron la trágica noticia de su muerte.

La veterana presentadora de NBC Los Ángeles, Colleen Williams, rindió homenaje a sus "queridos colegas" durante su emisión del martes por la noche. Visiblemente emocionada, les dijo a los televidentes: "Salimos al aire esta noche con el corazón apesadumbrado porque perdimos a valiosos amigos y colegas... mientras estaban trabajando esta noche".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Lynette Romero, copresentadora del noticiero matutino de NBC Los Ángeles ha recordado que fallecieron haciendo su pasión. “Ambos hacían lo que tanto les gustaba, y para mí, eso me reconforta al saber lo felices que eran. Les encantaba dar las noticias de última hora y les encantaba estar en NewsChopper4”, dijo el miércoles en el programa “TODAY” de NBC.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Eliana Moreno, de 38 años, era graduada por la Universidad Chapman con una licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas en 2010, antes de incorporarse a Angel City Air en septiembre de 2010, Moreno trabajó para varios medios de comunicación del condado de Orange, tanto en español como en inglés. Su experiencia incluía labores de reportera, presentadora, productora y camarógrafa.

También dominaba el español con fluidez y participaba regularmente en charlas con estudiantes interesados en el periodismo. Con el tiempo, su carrera quedó estrechamente ligada a la cobertura aérea, especialmente durante incendios forestales y acontecimientos de última hora.

Moreno también compartía con frecuencia imágenes de sí misma en el helicóptero cubriendo noticias, con un pie de foto que decía: "Tengo el mejor trabajo del mundo". Moreno y Marciniw volaban juntos desde 2023.

Ganadora de varios premios Golden Mikes por su trayectoria comunicativa, era también muy querida en redes sociales, concretamente Instagram, donde compartía con su comunidad de más de 10.000 seguidores, además de algunas de sus coberturas, también una parcela de su vida personal.

Su amor por la vida animal queda plasmado en la descripción de su perfil de Instagram: Madre de perritos y gallinas. Porque, Eliana también tenía gallos y gallinas tal y como mostraba con gran cariño en sus publicaciones.

La joven tenía previsto casarse con su prometido Robert Barrientos. Amante de la naturaleza, la montaña y el mar, fue capaz incluso de correr un maratón con asma severa, algo que demostraba el carácter de una joven que no se rendía fácil ante nada.

NBC4 y Telemundo 52 se despidieron de ambos en un comunicado conjunto: “Nos entristece profundamente compartir que un helicóptero que proporcionaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 estuvo involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles la noche del martes. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y compañeros de quienes perdieron la vida”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo estar "absolutamente devastada" por la pérdida de vidas en los dos desastres ocurridos el martes. “Mis condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdimos en la trágica colisión de autobuses y el accidente de helicóptero”, dijo, y a continuación agradeció a los servicios de emergencia por su rápida respuesta.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también expresó sus condolencias y dijo: “Nuestros corazones están con las víctimas y las familias de los devastadores accidentes de autobús y helicóptero de Metro ocurridos esta noche en Chatsworth, y con toda la familia de NBC4”.