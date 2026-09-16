"Enorme tristeza" en el club de natación donde nadaba el niño de diez años hallado muerto en Sevilla: “Estamos rotos”

Iván Sevilla 16 SEP 2026 - 11:43h.

"Con un sentimiento de vacío, resulta imposible encontrar las palabras", admite el club de natación al que pertenecía el menor

Investigan como posible suicidio la muerte de un niño de 10 años en el barrio de Los Remedios de Sevilla

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SevillaCon "enorme tristeza y un sentimiento de vacío", desde el club de natación donde nadaba el niño de diez años hallado muerto en Sevilla le han dado un emotivo adiós en un comunicado que refleja la consternación que hay.

Según han recordado en redes sociales, "desde hace cuatro años" formaba parte del equipo perteneciente al Círculo Mercantil e Industrial de la capital andaluza. "Toda nuestra sección deportiva está rota por su pérdida", han admitido.

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"Resulta imposible encontrar las palabras", han expresado después de conocer la noticia del fallecimiento del menor el 14 de septiembre en una vivienda del barrio de Los Remedios.

"Con el alma rota, sigue nadando, pero ahora en el cielo"

"De la categoría Benjamín, Fer formaba parte de nuestra familia de la natación, de nuestros entrenamientos, de nuestras competiciones, de nuestros juegos, de nuestras risas y de tantos momentos compartidos junto a sus compañeros y entrenadores", han dicho.

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Además de enviar todo el "cariño, la fuerza y el abrazo más sincero a su familia en estos momentos de inmenso dolor", el club de natación ha asegurado que el menor "siempre formará parte del equipo" y de su "historia".

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"Fer siempre será uno de los nuestros. Descansa en paz, pequeño", han concluido en una publicación que se ha ido llenando de mensajes de condolencias y recuerdos con el paso de las horas.

Uno de los más emotivos lo ha expresado un centro formativo, rememorando que el niño ganó "dos medallas en el campeonato de Andalucía". "Con el alma rota solo decir que me queda grabada su carita de felicidad", ha reconocido acerca de aquel doble logro.

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"Y María, su madre, orgullosísima en la grada compartiéndolo. Vuela alto Fer. Sigue nadando, pero ahora en el cielo, a braza, tu estilo. Tus compañeros te echarán mucho de menos", ha añadido la misma Academia Mapol.

"Dejas un dolor muy grande", lamenta otra que lo conocía

A los numerosos comentarios de otros clubes de natación de diferentes localidades andaluzas, dando el pésame a los seres queridos del menor, se han sumado las palabras de quienes más lo conocían.

"Te quiero mi pequeño. Dejas un dolor muy grande", ha lamentado María, por ejemplo, mientras que otra cuenta ha reflexionado así: "La ley natural de la vida debería ser otra y personas tan jóvenes como Fer nunca deberían marcharse antes de tiempo".

La Hermandad de la Paz de Sevilla también compartió en sus redes sociales unas breves frases a modo de obituario, despidiendo al niño sevillano y pidiendo una oración "por su eterno descanso".