En su veredicto rechaza cualquier posibilidad de suspensión de condena o de concesión de indulto

El jurado ha valorado como circunstancia favorable su reconocimiento de los hechos y la consignación de 66.000 euros realizada por su defensa

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El Tribunal del Jurado ha declarado culpable por unanimidad al hombre acusado de matar a su suegro de doce cuchilladas en Aranda de Duero, en Burgos, en 2024. En su veredicto, emitido este lunes por la noche, rechaza cualquier posibilidad de suspensión de condena o de concesión de indulto.

Los miembros del Tribunal se han apoyado en las declaraciones de los vecinos y testigos, en los testimonios de los agentes de policía y los informes de los médicos forenses para estudiar el caso y en su veredicto, han descartado que sufriera alteración, además del intento de la defensa de argumentar que sufrió un brote psicótico.

Por otro lado, el jurado ha valorado como circunstancia favorable su reconocimiento de los hechos y la consignación de 66.000 euros realizada por su defensa para hacer frente de manera parcial a las indemnizaciones civiles.

Se le acusa de hasta cinco delitos

Los puntos del fallo definitivo señalan por unanimidad al acusado como autor de los delitos de asesinato al matar al hombre de 72 años sin que pudiera defenderse. También se le acusa de allanamiento de morada por entrar sin autorización, con las llaves que quitó a su víctima, en el domicilio donde residían su mujer y su hija con la víctima y su esposa.

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El jurado popular apunta a la comisión de delitos de robo con violencia, al considerar que el acusado se apoderó de diversos efectos personales, empleando la fuerza y la agresión directa contra las víctimas.

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Otro delito que parece probado, según el veredicto, es el de uso de vehículo ajeno y falsedad documental ya que sustrajo sin permiso un vehículo de la empresa en la que trabajaba para huir hasta Carabias, en Segovia.

En esa huida, el jurado considera que arremetió contra un vehículo policial y causó lesiones a varios agentes, lo que supondría también un delito de atentado y otro de lesiones a la autoridad.

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El hombre intentaba mediar en una discusión entre su hija y su yerno

La víctima del suceso ocurrido hace dos años fue Valentín López Sanz, un hombre de 72 años que fue atacado por un arma blanca por otro varón que huyó del lugar de los hechos. El fallecido tenía dos hijos y su muerte se habría producido después de que intentara mediar en una discusión que mantenían su hija y su yerno, quienes se encontraban en trámites de separación.

Fue detenido y el juez decretó su ingreso a prisión, tras haber estado hospitalizado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Además, tras la sospecha de un caso de violencia de género, la pareja del autor de los hechos fue dada de alta en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, el Sistema VioGén.

En septiembre de este año, la Fiscalía interrogó al acusado, quien alegó no recordar "nada" de lo sucedido. También señaló que consumía droga desde hace más de 20 años y que su mujer se enteró de ello en 2024.

De los 30 años de cárcel a los que fue condenado, 21 se corresponden con el delito de asesinato con la pena accesoria de inhabilitación absoluta. La petición se completa con otros tres años y medio de cárcel por un robo con violencia mientras se cometía un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género, además de varios cargos menores por hurto leve y allanamiento de morada, sumados a la correspondiente responsabilidad civil, explicó el fiscal.