La empresa usa esas líneas para los lugares donde las partes no han llegado a un acuerdo con respecto al límite

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Google Maps no reconoce la soberanía plena de España sobre Ceuta y Melilla con una frontera consolidada, sino que lo hace con una línea discontinua. La plataforma usa esto último para aquellos territorios que están a su juicio "en disputa". Según la propia compañía, son lugares donde "las partes no han llegado a un acuerdo con respecto al límite".

"Google se guía por los criterios de las Naciones Unidas, institución que, sin lugar a duda y desde su nacimiento en 1945, reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla. Es decir, que Google ni siquiera sigue sus propios criterios", señala el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, que llevará esta disputa ante la Comisión Europea.

Google dice que se mantienen "neutrales en los debates políticos"

El uso de estas líneas no se ha usado tras el aumento de llegadas de personas migrantes a las dos ciudades autónomas. Según informa 'Maldita.es', ya en 2020 un usuario publicó un comentario en el foro de Google Maps mencionando la utilización de estas líneas para delimitar las ciudades autónomas. También ocurrió en 2023, cuando el Observatorio de Ceuta y Melilla cuestionó también esta forma de delimitar las fronteras de las dos ciudades autónomas.

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Google afirmó al medio citado que se mantienen "neutrales en los debates geopolíticos” y que se comprometen a mostrar “de manera objetiva los territorios en disputa”. Para determinar cuáles son estos lugares discutidos, dicen consultar datos de “autoridades cartográficas a nivel mundial”, que incluye, entre otras, a Naciones Unidas.

Las fronteras de España marcadas con línea discontinua

España y Marruecos tienen fronteras marcadas con línea discontinua. Por ejemplo, nuestro país lo tiene con la frontera de Gibraltar y Marruecos con el Sahara Occidental. Pero es una situación diferente a Ceuta y Melilla.

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El Sahara Occidental esta ocupado por Marruecos desde 1963, tras la marcha verde. Y Gibraltar fue España hasta el Tratado de Utrech en 1713, cuando se produjo la cesión a Reino Unido del Peñón y la ensenada del Puerto. La colonia británica no tiene aguas territoriales, peses a las ocupación que ha hecho de forma sistemática para crecer en servicios.

En cambio, Ceuta es española desde 1580, cuando pasó a la Monarquía Hispánica tras la unión de las coronas de España y Portugal. Cuando Portugal se independizó más tarde en 1640, Ceuta decidió seguir bajo la soberanía española. Su pertenencia a España se ratificó oficialmente en el Tratado de Lisboa de 1668. Melilla es española desde 1497, fecha en la que fue incorporada a la Corona de Castilla por Pedro de Estopiñán.