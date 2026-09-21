Europa Press 21 SEP 2026 - 17:01h.

A la investigada se le imputa también un delito de tráfico de drogas, tras la localización de las sustancias estupefacientes durante el registro

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La Policía Nacional de Cádiz ha desarrollado la denominada operación Faraona, una investigación que ha culminado con la detención de una mujer, de nacionalidad española, que presuntamente explotaba sexualmente a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad desde un inmueble de Jerez de la Frontera.

Además del delito relacionado con la prostitución y explotación sexual, a la investigada se le imputa también un delito de tráfico de drogas, tras la localización de las sustancias estupefacientes durante el registro, como ha indicado la Policía en una nota.

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Víctimas de origen sudamericano

Las pesquisas permitieron centrar las investigaciones sobre una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a mujeres vulnerables, procedentes en su mayoría de países sudamericanos.

Con el correspondiente mandamiento judicial los policías realizaron un registro en el inmueble objeto de la investigación, localizándose en el interior de la vivienda a cinco mujeres que podrían estar siendo víctimas de prostitución coactiva.

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Durante el registro, se intervinieron 8.960 euros en efectivo, diversa documentación que estaría relacionada con la actividad investigada, así como sustancias estupefacientes, en concreto, siete dosis de aproximadamente medio gramo de cocaína y un cristal de 3,5 gramos de MDMA.

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Asimismo, fueron localizadas cámaras de vigilancia instaladas en el inmueble, que presuntamente eran utilizadas para controlar a las mujeres que permanecían en la vivienda.

Según la investigación, las mujeres estaban sometidas a unas condiciones que incluían una permanencia mínima de entre 15 y 21 días, la entrega del 50% de los beneficios obtenidos, así como una disponibilidad para prestar servicios sexuales durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse de los mismos. Asimismo, se ha solicitado al Juzgado la clausura del inmueble para evitar que continúe siendo utilizado con fines de prostitución.