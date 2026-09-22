Manuel Pimentel Granada, 22 SEP 2026 - 11:40h.

La participación de Ariana Harwicz fue anulada tras las presiones de la Red Universitaria por Palestina de Granada y algunos clubs de lectura participantes

La Federación de Comunidades Judías de España condenan el veto y la embajada argentina pide a la UGR el desagravio a la autora

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La segunda edición del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur.Alh de Granada ha arrancado envuelta en polémica. La participación de la escritora argentina Ariana Harwicz, que formaba parte de las más de sesenta voces invitadas al encuentro, fue cancelada del programa apenas unos días antes de su inicio por su oposición pública al boicot cultural a Israel.

Harwicz tenía previsto intervenir el miércoles en la charla Oponerse al mundo, junto a Jesús Ortega, coordinador del programa Granada Ciudad de la Literatura Unesco. Sus posturas contrarias al boicot contra Israel habían motivado varias peticiones a los responsables del festival, entre ellas de la Red Universitaria por Palestina de Granada y de uno de los clubes de lectura participantes, que pidieron "reconsiderar la presencia de la autora, tras su negativa a condenar la invasión de Palestina", según un comunicado de las responsables de Cultur.Alh. La dirección del evento defiende esta decisión "en coherencia con el compromiso de la Universidad de Granada con los derechos humanos y con los acuerdos adoptados por su Consejo de Gobierno respecto a Palestina".

Cancelada días antes

Tres días antes del comienzo del festival, que se celebra en Granada hasta el 27 de septiembre, Harwicz denunciaba en sus redes sociales que los organizadores le comunicaron que su intervención se caía del programa: "Me desprogramaron en el último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual, aunque hicieran una manifestación, pero dijeron que sería peligroso. Será un Festival sin disidencia. Qué pena por los estudiantes", afirmaba en su publicación.

La retirada de la participación de la autora argentina en el festival ha generado diversas reacciones. La Federación de Comunidades Judías de España ha expresado "su absoluta condena" a la decisión adoptada y ha exigido a las instituciones responsables que expliquen públicamente las circunstancias y los criterios que han conducido a ella.

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"Nos sorprende que ante unos hechos de esta naturaleza no se hayan pronunciado públicamente algunas de las entidades importantes en el mundo de la cultura que figuran como colaboradoras del festival, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Fundación Tres Culturas, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española", señalan en un comunicado.

La Universidad de Granada se desmarca

Por su parte, la Universidad de Granada quiso desmarcarse durante el fin de semana de la decisión tomada por el Festival. "La Universidad de Granada no comparte dicha decisión. Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas", indica la institución en un comunicado.

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La Universidad de Granada se ha reafirmado así en "su compromiso con la libertad de expresión y de creación, el pluralismo, el respeto a la diversidad de ideas y el diálogo como principios esenciales de la vida universitaria y de su relación con la sociedad", según ha señalado.

La embajada argentina envía una carta al rector

La tensión institucional ha escalado a la vía diplomática. La Embajada de Argentina en España ha hecho público su malestar por el caso a través de su perfil oficial en X, donde ha compartido una carta que el embajador Wenceslao Bunge ha enviado al rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, en el que se le insta a que "se arbitren los mecanismos necesarios que desagravien a la autora argentina y se restablezcan las garantías de no discriminación".

En ella, el diplomático manifiesta el "repudio por la exclusión arbitraria" de Harwicz del festival y defiende que "la pluralidad de ideas y la libertad de expresión deben ser la base de los debates académicos y culturales". Con este gesto, la embajada convierte la polémica cultural en un asunto oficial entre ambos países.