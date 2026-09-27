El detenido ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario para ser atendido de las heridas que se ha infligido

La mujer figuraba en el sistema Viogen pero por una pareja anterior

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SevillaLa Guardia Civil ha abierto una investigación por el crimen de La Campana, Sevilla, en la que "la principal hipótesis" es un posible asesinato por violencia de género, extremo que deberá ser confirmado por la Delegación Especial Contra la Violencia de Género, ha señalado el subdelegado de Gobierno.

Después de apuñalar a su pareja, el hombre se atrincheró en su vivienda y la Guardia Civil montó un operativo, con agentes especializados, para que depusiera su actitud, algo que se ha conseguido en torno al mediodía de este domingo, cuando se entregó.

La mujer figuraba en Viogen por una pareja anterior

El detenido ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario para ser atendido de las heridas que se ha infligido, entre ellas alguna en el cuello.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la víctima tenía un hijo con su agresor y que ella figuraba en el sistema Viogen pero por una pareja anterior.

38 mujeres asesinadas por violencia de género

Toscano ha señalado que son 38 ya las mujeres asesinadas por violencia de género en España durante este año, y esta sería la segunda en la provincia de Sevilla.

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"Estamos ante una nueva tragedia que nos recuerda que tenemos que seguir trabajando desde todas las administraciones con todos los recursos disponibles y con la máxima coordinación para proteger a las mujeres y combatir esta violencia", ha destacado el subdelegado.

Toscano ha llamado a que "cualquier persona que tenga conocimiento de cualquier acción que pueda suponer un menoscabo de cualquier mujer por razón de género lo ponga en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

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Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la víctima tenía un hijo con su agresor y que ella figuraba en el sistema Viogen pero por una pareja anterior.