Vickrum Digwa fue condenado en junio tras apuñalar en plena calle al joven estudiante

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Vickrum Digwa, un joven sij de 23 años condenado a cadena perpetua por el asesinado del estudiante británico de 18 años, Henry Nowak, ha obtenido el permiso para impugnar su condena. Un juez aprobó el martes la apelación del joven contra su sentencia.

El caso se verá el 5 de noviembre junto con la apelación de la fiscal general Ellie Reeves, quien busca aumentar la pena tras haberla remitido al Tribunal de Apelación en junio por indulgencia excesiva, según ‘Daily Mail’.

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Digwa fue condenado en junio tras apuñalar en plena calle al joven estudiante que, según informó el joven sij en un principio, le había arrancado el turbante y le había insultado.

El asesinato de Henry Nowak

Eso es lo que le dijo a los agentes de policía que decidieron arrestar y esposar a Henry sin percatarse de que estaba agonizando, pese a que este les dijo que había sido apuñalado y no podía respirar. El joven murió poco después y la propia policía se ha enfrentado a una crisis reputacional inmensa y ya ha pedido perdón.

El caso provocó protestas después de que se publicaran imágenes grabadas por las cámaras corporales de la policía que mostraban a los agentes sin prestar primeros auxilios a Nowak y, en cambio, esposándolo mientras agonizaba, a pesar de que él les decía a los agentes que no podía respirar.

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La Oficina Independiente de Conducta Policial había declarado anteriormente que estaba investigando a dos agentes por posible falta grave. 12 agentes de policía y un perro policía resultaron heridos durante las protestas que tuvieron lugar en Sothampton el 2 de junio.

Protestas contra la Policía

Los manifestantes se dirigieron luego al lugar del crimen, antes de atacar a unos agentes que bloqueaban una carretera, a quienes les lanzaron ladrillos, botellas y contenedores de basura, constataron periodistas de la AFP.

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En el video se veía a Nowak tendido en el suelo, y se le oye decir con voz débil: "No puedo respirar". El video muestra a la policía hablando con Digwa antes de esposar a Nowak y comunicarle que estaba detenido, cuando el estudiante ya no reaccionaba.