Celia Molina 02 OCT 2026 - 10:30h.

Los abogados de la mujer, condenada a muerte por asesinar a una joven de 19 años, se han pronunciado sobre su estado actual

Quién fue Colleen Slemmer, la joven a la que asesinó Christa Pike y por la que fue condenada a la inyección letal en Tennessee

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El mundo entero sigue pendiente de la evolución médica de Christa Pike, la mujer de 50 años que ha sobrevivido a dos inyecciones letales en el estado de Tennessee, Estados Unidos. La ejecución respondía al cumplimiento de la pena de muerte a la que fue sentenciada en 1995 por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años de la que tenía "celos" y con quien estudiaba en un centro de formación para adolescentes con problemas de conducta.

Aquel fatídico día de 1995, Christa, que tenía un trágico historial de violaciones y maltrato infantil a la espalda, además de daño cerebral, su novio y otra compañera del centro, torturaron y mataron a Colleen porque Pike la veía como una amenaza para su relación de pareja. Según los documentos judiciales, su cadáver apareció con un pentagrama satánico dibujado en el pecho y el hecho de la que la propia asesina se guardara un trozo de cráneo como trofeo hicieron que ella fuera condenada a la pena capital.

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Antes de llevarla a la cámara de ejecución, sus abogados presentaron varios escritos en los que documentaban que la condición de sus plaquetas y el mal estado de sus venas podría desembocar en una cruel y desastrosa muerte, como así pasó.

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"Desconocemos cuál es su pronóstico"

24 horas después de la ejecución fallida, el letrado Randy Spivey ha asegurado que todavía no han podido ver a su defendida y que él único dato fiable que poseen es que los médicos de un hospital del sur de Tennessee están tratando de salvar su vida: “Desconocemos cuál es su pronóstico y tampoco tenemos una actualización sobre su estado de salud. Sabemos que está viva en este momento y recibiendo tratamiento para salvar su vida”, ha comunicado a la prensa.

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"Lo que pasó en la ejecución fue cruel y predecible"

En su declaración, este abogado relato también cómo fue el proceso de introducir las inyecciones en la presa, que llegó a gritar de dolor y dar patadas en la sala. "El Estado de Tennessee nos ha demostrado otra vez que es incapaz de llevar a cabo una ejecución de manera consistente con la dignidad humana básica. Lo que pasó anoche no solo fue ineficiente, también fue cruel y predecible", añadió.

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Después, verificó que al equipo le costó "cerca de una hora canalizar una vía venosa". "Conté el uso de al menos siete agujas solo en su brazo izquierdo, y una parecía estar doblada cuando la sacaron del brazo tras un intento fallido. El Estado continuó con los esfuerzos a pesar de que se estaban presentando las mismas complicaciones que advertimos en corte hace unos meses", concluyó el letrado.

En cuanto a la administración y el buen o mal estado del pentobarbital, el fármaco que se usa en este tipo de procedimientos, sentenció: "No nos dicen de dónde proceden los fármacos. No nos dicen si los medicamentos están expirados. El secretismo alimenta la sospecha, erosiona la confianza pública y permite que crezcan los errores. Ya es tiempo de afrontar la dura realidad: el estado de Tennessee no está equipado para concretar las ejecuciones de forma constitucional".

Expertos médicos declararon a NBC News que las lesiones de Pike podrían ser compatibles "con el hecho de que el fármaco no llegara directamente al torrente sanguíneo", sino que terminara en los tejidos circundantes debido a una inserción incorrecta o a una filtración. ""Si eso ocurrió, significaría que una menor cantidad del fármaco llegó a su sistema circulatorio, lo que permitió que siguiera respirando", señaló el Dr. Jonathan Groner, profesor emérito de cirugía clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Ohio.