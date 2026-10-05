Gonzalo Barquilla 05 OCT 2026 - 17:40h.

El acusado de matar a sus padres este lunes en Cuatro Vientos fue reducido con una pistola táser tras atrincherarse

Un hombre de 36 años detenido por matar con una mancuerna a sus padres y atrincherarse en su casa de Madrid

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El presunto autor del doble homicidio de sus padres en el distrito madrileño de Latina, ocurrido este lunes, fue quien realizó la llamada al 091 que puso en marcha la intervención policial. Así lo han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' fuentes de la Policía Nacional, que destacan que el aviso a emergencias se produjo sobre las 04:00 horas de la madrugada y que en el mismo se podían escuchar gritos de diversas personas.

El detenido es un hombre de 36 años que convivía con sus padres, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida poco después en su domicilio del Paseo de Húsares, en el barrio de Cuatro Vientos. Cuando los agentes entraron por la fuerza en la vivienda, después de que el presunto autor bloqueara la puerta, lo encontraron con un alto grado de violencia y portando todavía en la mano el objeto contundente con el que habría golpeado a sus progenitores, una mancuerna.

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Se trata de un "paciente psiquiátrico" que ya fue arrestado por la Guardia Civil en agosto de 2024 en Fregenal de la Sierra, Badajoz, tras protagonizar un grave incidente en el que amenazó con un cuchillo a varias personas y se atrincheró en una vivienda.

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Una llamada al 091 que alertó de lo que estaba ocurriendo

La secuencia del crimen en Cuatro Vientos comienza con la llamada del propio detenido a la sala del 091. Inicialmente se pensó que la llamada la hizo su padre, pero los agentes insisten en que fue el arrestado. Los gritos que se escuchaban en el aviso ("me van a matar") sí pueden corresponder a las víctimas, aunque este extremo forma parte de la investigación.

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Tras recibir el aviso, afirman las fuentes policiales, se movilizó a indicativos del distrito y a efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción. La prioridad de los agentes era acceder cuanto antes al domicilio ante la situación que se estaba produciendo en su interior.

Los agentes tuvieron que derribar la puerta con un ariete

Cuando los policías llegaron al domicilio se encontraron con la puerta bloqueada: "Han tenido que entrar mediante la fuerza, utilizando un ariete". Los efectivos accedieron así al interior ante la gravedad de la situación y localizaron al sospechoso dentro de la vivienda sobre las 04:40 horas.

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El hombre presentaba, según la Policía, "un alto grado de violencia" y los agentes tuvieron que utilizar una pistola táser para reducirlo. En ese momento, los policías localizaron también los cuerpos sin vida de sus padres. El matrimonio, de unos 70 años, presentaba signos de violencia provocados por un objeto contundente y los servicios sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento.

El presunto asesino seguía con el objeto en la mano

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los agentes es que el presunto autor todavía portaba en la mano el objeto con el que habría golpeado a sus padres cuando fue reducido.

Las primeras informaciones apuntan a que se trataba de una mancuerna que habría utilizado en el crimen. La investigación deberá determinar ahora cómo se desarrolló exactamente la agresión y qué ocurrió en el interior de la vivienda antes de la llegada de los agentes. El arrestado permanece en dependencias policiales acusado inicialmente de un presunto delito de homicidio.

El Grupo VI de Homicidios se hace cargo de la investigación

La intervención policial ha dejado ya reconstruida una primera secuencia del suceso. Ahora es el Grupo VI de Homicidios de Madrid el encargado de esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

"Se está trabajando en cerrar el atestado", ha señalado la Policía Nacional, que mantiene al detenido en dependencias policiales mientras avanzan las diligencias. Se espera que próximamente pase a disposición judicial.