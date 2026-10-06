Los Mossos investigan un aviso que recibieron el pasado lunes sobre un posible avistamiento del menor en La Rambla de Barcelona

Alerta por Rami, el niño de 12 años con autismo desaparecido en Granollers: los Mossos investigan si fue visto con un hombre en Barcelona

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GranollersLos Mossos piden la colaboración ciudadana para encontrar a Rami, el niño con autismo que desapareció el 4 de octubre en Granollers. "Desde el CECOR que hemos montado aquí, estamos coordinando la búsqueda para localizarlo", explican desde las redes sociales. Los agentes recuerdan que cualquier tipo de información sobre el menor es importante y anima a la ciudadanía a contactar con el 112.

La familia de Rami ya explicó a Informativos Telecinco en exclusiva que el pequeño podría haberse levantado de la cama por la noche y haberse ido. Su prima Soraya afirmó que Rami está diagnosticado con autismo de tipo 2 y no se comunica.

Alerta de un posible avistamiento del menor junto a una persona mayor

Los Mossos investigan un aviso que recibieron el pasado lunes sobre un posible avistamiento del menor en La Rambla de Barcelona junto a una persona mayor. La familia no descarta que pueda tratarse de él porque en una desaparición anterior acabó siendo localizado allí. "La última vez que desapareció se escapó del colegio y le terminamos encontrando en Barcelona. Se fue hasta allí en tren", recordó Soraya.

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El episodio de lluvias torrenciales que azota a Cataluña no está siendo de gran ayuda en la investigación. "En Granollers está todo muy mal. Los trenes no circulan bien", señala la prima de Rami. La familia destacó que el menor tampoco lleva una ropa adecuada para las condiciones meteorológicas de estos días.

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El pequeño ya había desaparecido otras veces

A pesar de que la desaparición coincidió con el temporal, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha aclarado en declaraciones a 'RAC1' que el menor "no ha desaparecido fruto del impacto del temporal", y ha recordado que "había desaparecido otras veces por circunstancias personales".

Parlon ha detallado que el operativo está repartido entre los Bombers de la Generalitat, que peinan las zonas "más ruralizadas", y los Mossos d'Esquadra, que centran la búsqueda en el ámbito urbano, con la expectativa de "encontrarlo pronto".

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Por parte de los Bombers, el despliegue se concentra en una zona agroforestal a las afueras del municipio, donde trabajan ocho dotaciones con el Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) subacuático, el Grupo Canino de Búsqueda (GRCR) y la Unidad de Drones.

A este dispositivo se ha incorporado el equipo de Perros de Rescate y Búsqueda de Cruz Roja, con 11 voluntarios y seis perros especializados, y se están organizando también batidas ciudadanas coordinadas desde el centro de mando ubicado en el Palau d'Esports de Granollers.

La descripción del menor

Las personas interesadas en colaborar deben acudir a la carpa de Bombers para recibir la asignación de una zona de rastreo, preferiblemente para caminar en parejas o grupos.

Los Mossos han informado de que Rami mide 1,73 metros, tiene la piel morena, es de constitución gruesa y lleva el pelo corto y rizado. Cuando desapareció vestía una camiseta turquesa y un pantalón corto deportivo de color naranja.

Las autoridades recuerdan que el menor podría estar desorientado y piden llamar al teléfono de emergencias 112 ante cualquier dato relevante