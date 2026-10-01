Un nuevo audio de Daniel Sancho muestra cómo le suplicó a su madre que moviera sus ahorros para intentar influir en "jueces"

El audio de Daniel Sancho pidiendo 100.000 euros: "Hemos intentado ganar por las buenas, pues ahora hay que ganar por las malas"

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Un nuevo audio de Daniel Sancho y su madre, Silvia Bronchalo, hecho público por 'OK Diario' este 1 de octubre, muestra al condenado por el asesinato de Edwin Arrieta rompiendo a llorar mientras le pide dinero para intentar salir de prisión.

La grabación corresponde a una conversación mantenida el 4 de octubre de 2025, cuando Sancho llevaba ya más de un año encarcelado en Tailandia, y en ella asegura a su madre que con el dinero podría conseguir la libertad bajo fianza. Cabe recordar que este pasado miércoles se hizo público un audio en el que el español pedía 100.000 euros a su madre para comprar unas tierras que luego podrían haberle ayudado a influir en su caso.

La nueva conversación revelada refleja también el mal momento que, según sus propias palabras, atravesaba entonces en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani. Sancho dice que prefiere permanecer en aislamiento antes que estar con el resto de internos.

"Prefiero estar en aislamiento que estar ahí abajo con todo el mundo"

El nuevo audio comienza con Sancho intentando asegurarse de que su madre va a seguir adelante con lo que le está pidiendo. Silvia le prometió que iba a viajar a Tailandia y él dio un paso más: quería que empezara a mover el dinero. "¿Y me prometes que vas a empezar a mover el dinero?", le preguntaba. "Sí, te lo prometo, te lo prometo", respondía ella.

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Es entonces cuando la conversación se centró en cómo se encontraba Sancho en prisión. Su voz cambió cuando explicó a su madre lo que había vivido durante los días anteriores. "Para que duerma tranquilo, no sabes lo que ha sido esta semana", señalaba el español, después de que Silvia le preguntara qué había ocurrido.

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Sancho aseguraba que había terminado prefiriendo el aislamiento antes que permanecer con el resto de presos. "Pues que ya he bajado y prefiero estar en aislamiento que estar ahí abajo con todo el mundo", afirmaba. Inmediatamente después, expresaba su rechazo a la situación que estaba viviendo: "No es justo, debería estar en una cárcel en España".

"Esto me saca de la cárcel ahora, mamá"

La conversación vuelve rápidamente al dinero. Sancho sostenía que los 100.000 euros que estaba intentando conseguir de su madre eran la vía para obtener una libertad provisional que, según él, de otra manera no le concederían.

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"Esto me saca de la cárcel ahora, mamá. Me sacas de la cárcel ahora, me sacas bajo fianza. Porque solo me van a dar la fianza si es así. Si no, no me dan la fianza", aseguraba durante la conversación difundida.

Silvia reaccionaba desde la preocupación por el estado de su hijo. "Dani, me rompes el alma… Yo me siento impotente… No es justo, me siento impotente", le decía. Sancho continuaba entonces insistiendo en que ella tenía en sus manos la posibilidad de cambiar su situación. "Es que esa es la cosa: tienes el poder de cambiar esto", respondía. A continuación volvía a poner fecha a su hipotética salida de prisión: "Con eso, el 15 de noviembre estoy fuera de la cárcel, mamá".

El 15 de noviembre, el cumpleaños de Silvia

Sancho repetía varias veces la fecha y preguntaba a su madre si sabía qué día era. Silvia terminó recordándole que el 15 de noviembre era su cumpleaños. El propio Sancho parecía caer entonces en la cuenta de la coincidencia y la utilizó para reforzar su petición.

"¿Sabes qué día es el 15 de noviembre? ¿Cumpleaños?", preguntaba. Después interpreta la fecha como un posible augurio y vuelve a dirigirse a su madre: "Pues fíjate la puta fecha, mamá. Pues fíjate la puta fecha: el 15 de noviembre abrazas a tu hijo, aquí en Tailandia".

El momento se produjo mientras Sancho insistía en que el dinero era la solución para conseguir su salida de prisión. En la conversación, Silvia se mostraba angustiada por la situación de su hijo y él volvía una y otra vez a pedirle que confiara en el plan y que empezara a movilizar los ahorros.

"Que mi caso vaya a los jueces que nosotros controlamos"

El nuevo audio aporta además una explicación de Sancho sobre lo que, según él, pretendía conseguir con aquella operación. No solo hablaba de salir bajo fianza, sino también de cómo quería que continuara su procedimiento judicial.

"Esto es para que mi caso no se vaya a una lotería de jueces que no controlamos, sino que vaya a los jueces que nosotros controlamos", afirma Sancho. Esa frase aparece en la conversación mientras intentaba convencer a su madre de que el dinero permitiría poner en marcha el acuerdo que le había explicado.

"Eso forma parte también de este acuerdo. Es sacarme bajo fianza y el caso pasa a manos de gente de la que nosotros nos podemos fiar. ¿Vale? O sea, son las dos cosas", añadía. Se trata de una afirmación realizada por el propio Sancho en el audio, sin que la grabación por sí sola acredite que existiera realmente esa capacidad de controlar o influir en jueces. La conversación muestra así cómo Sancho vinculaba en su propio relato dos objetivos: conseguir una salida provisional de prisión y tratar de que su procedimiento quedara, según sus palabras, en manos de personas de confianza.

El nuevo audio amplía el plan con Alice que Sancho ya había contado a su madre

El contenido ahora difundido se suma al audio publicado anteriormente por el mismo medio, en el que Sancho explicaba a Silvia cómo pretendía utilizar los 100.000 euros. En aquella conversación hablaba de comprar un terreno en Tailandia a través de una persona identificada como Alice y de utilizar la operación como garantía para intentar conseguir la libertad provisional.

Según el relato que Sancho hacía entonces a su madre, la persona relacionada con el terreno tendría además capacidad para intervenir para que su procedimiento pasara a manos de determinados jueces. Sancho llegó a decir que esa persona "va a susurrar en el oído de X personas para que esto ocurra" y que se trataba de alguien que estaba "lo más alto que se puede llegar".

En ese primer audio también aseguró que, si el plan salía adelante, estaría fuera de prisión el 15 de noviembre. El nuevo fragmento permite conocer ahora otra parte de aquella conversación: el estado de angustia que describía a su madre, sus súplicas para que movilizara el dinero y su insistencia en que esa cantidad podía cambiar su situación. El español, no obstante, decidió que los poderes de su defensa debían recaer sobre su padre, Rodolfo Sancho, en lugar de Silvia Bronchalo.

Sancho sigue en prisión tras el último revés judicial de su defensa

El plan que describía Sancho a su madre no se tradujo en su salida de prisión. El español continúa encarcelado en Tailandia, donde cumple la condena a cadena perpetua impuesta por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta.

Este mes de septiembre de 2026, el tribunal de apelación tailandés mantuvo la cadena perpetua después de estudiar los recursos presentados en el caso. La defensa de Sancho ha anunciado que continuará la batalla judicial y prepara un recurso ante el Tribunal Supremo de Tailandia, además de estudiar otras vías. La familia de Arrieta, por su parte, se mostró conforme con que se mantuviera la pena y desea que cumpla la mayor parte de la condena en el país asiático.

El nuevo audio se conoce después de que su defensa haya sufrido un nuevo revés en los tribunales tailandeses. La grabación permite escuchar ahora, con sus propias palabras, cómo describía a su madre la situación que atravesaba en prisión y cómo trataba de convencerla para que pusiera en marcha el plan con el que esperaba salir de la cárcel.