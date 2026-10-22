Todas las partes recurrirán un veredicto por homicidio "contradictorio" y la defensa alega que el acusado tiene 76 años y una enfermedad terminal

Un niño de tres años, aplastado tras caerle una puerta de hierro mientras accedía a unas pistas de fútbol en Cáceres

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El Tribunal del Jurado ha considerado culpable, por unanimidad, de homicidio doloso al septuagenario acusado de matar en A Coruña, en agosto de 2024, a su esposa al estrangularla. También lo ve autor de un delito contra la integridad moral y de otro leve de vejaciones e injurias. Pero ha descartado el asesinato como plantearon inicialmente Fiscalía y las acusaciones.

El veredicto no ha satisfecho a nadie, por ello, como adelanta La Voz de Galicia, todas las partes recurrirán el veredicto. La defensa alega que el acusado tiene 76 años y una enfermedad terminal y va más allá. Como señala el diario podría plantear, dado su estado, que cumpla la condena en casa.

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Tras conocerse el veredicto, Fiscalía ha planteado, en consonancia con acusaciones, una condena de 15 años por el homicidio doloso; un año y medio por otro contra la integridad moral y una condena de 40 días por vejaciones e injurias. Por el contrario, en una vista con anuncio de presentación de recurso, la defensa, que ha cuestionado la existencia de homicidio doloso en base al contenido del veredicto, ha propuesto, de forma subsidiaria, una condena a nueve años y once meses por el homicidio y de un año y tres meses por el delito contra la integridad moral, además de las vejaciones.

"La quería con locura, se cayó y se mató"

En su declaración, en el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña, el hombre, que tenía 76 años en el momento de los hechos -- su mujer 74 -- negó que fuese el autor de su muerte, aunque admitió que la dejó en el suelo toda la noche hasta llamar al día siguiente a emergencias.

"La quería con locura, no soy capaz de hacer eso", señaló a preguntas de la Fiscalía y las acusaciones, pero también de su defensa sobre la muerte. "Se cayó y se mató", sentenció al asegurar que ella estaba en la habitación y sufrió una caída de la cama, negando que ambos estuvieran juntos en el dormitorio.

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Al respecto, dijo que estaba en otra estancia y escuchó un ruido y que, al llegar allí, la vio en el suelo. Luego, al negarse la víctima, según su relato, a que llamase a emergencias y decirle que estaba bien, la apoyó contra una mesilla y le puso una almohada. Mientras, negó maltrato hacia la fallecida -- con la que llevaba casado 55 años -- frente a lo que mantuvieron tres de los cuatro hijos que declararon en el juicio.

El hombre aprovechó su indefensión para estrangularla

En concreto, al hombre se le imputaba un delito de asesinato, un delito contra la integridad moral y un delito continuado de injurias y vejaciones. En los primeros delitos, las acusaciones apreciaron la concurrencia de las agravantes de género y de parentesco. Según el Ministerio Fiscal, la convivencia del matrimonio en su vivienda de A Coruña se encontraba "muy deteriorada" debido al trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensaba de forma habitual a su esposa, quien nunca llegó a denunciarlo.

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De acuerdo con su escrito de calificación, fue hacia las 23.30 horas del 1 de agosto de 2024 cuando ambos mantuvieron una discusión a gritos en la que el varón profirió faltas de respeto contra la víctima. Durante la madrugada del 2 de agosto, la mujer se cayó al suelo del dormitorio bajo los efectos del alcohol, quedando inmovilizada entre la cama y el mobiliario.

El acusado, añade, aprovechó la situación para grabarla en vídeo con su teléfono móvil, dirigiéndole insultos y burlas sobre su incapacidad para levantarse mientras no le prestaba auxilio. Posteriormente, entre las 03.00 y las 05.00 horas de esa misma madrugada, el investigado la estranguló con sus propias manos aprovechando, sostiene el Ministerio Público, su total indefensión, provocándole la muerte por asfixia mecánica.