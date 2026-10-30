El techo no pudo aguantar el peso del paciente y este finalmente cayó al Servicio de Atención al Usuario.

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El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha vivido una situación dantesca. Un paciente psiquiátrico que se encontraba ingresado en centro sanitario se coló por los conductos de ventilación del lugar tras pedir permiso para ir al aseo. Parece ser, que intentando escapar accedió al falso techo, según informa La Verdad de Murcia.

El paciente recorrió un tramo por los conductos de ventilación. Fue entonces cuando los sanitarios escucharon ruidos, por lo que avisaron a los servicios de seguridad del hospital.

El techo no pudo aguantar el peso del paciente y este finalmente cayó al Servicio de Atención al Usuario, provocando así un importante boquete en el techo de la oficina. El hombre se encuentra en buenas condiciones y no ha sufrido importantes daños tras la caída, según confirmó La Arrixaca.

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Altercado a las afueras del hospital: un hombre con 40 familiares provoca altercado, es ingresado, pero muere de un infarto

No ha sido el único altercado que se ha producido en este hospital. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas tras los altercados registrados este jueves en el exterior de la Arrixaca, en Murcia, donde unos 40 familiares y amigos de un hombre bajo custodia policial arrojaron piedras, botellas de vidrio y objetos contundentes contra los efectivos, según ha informado el Cuerpo.

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Los hechos se iniciaron sobre las 18.00 horas, cuando las fuerzas de seguridad arrestaron a un varón sobre el que pesaba una reclamación. El individuo intentó la huida, opuso una fuerte resistencia y agredió a los policías con golpes e intentos de mordisco.

Tras la detención, los agentes trasladaron al arrestado al centro hospitalario para la curación de las heridas que él mismo se ocasionó durante su intento de fuga. Durante su estancia en las instalaciones médicas, el hombre mantuvo un estado de gran agitación y nerviosismo. En el transcurso de la asistencia sanitaria, el individuo atacó a los cuatro policías encomendados a su custodia y propinó un puñetazo a uno de ellos que le provocó la fractura de un pómulo. Asimismo, el detenido arrojó un extintor contra una enfermera de servicio.

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La intervención del personal de seguridad privada del hospital resultó necesaria para lograr la inmovilización del agresor. Poco después, alrededor de cuatro decenas de allegados del arrestado se concentraron en los accesos al edificio, donde causaron graves desórdenes públicos con el lanzamiento de objetos contra la línea policial.

La Policía Nacional reaccionó con la detención de dos de los participantes en la protesta, quienes también opusieron una severa resistencia. Horas más tarde, el hombre que permanecía bajo custodia sufrió una parada cardiaca en el propio centro sanitario. Tras su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca, los facultativos confirmaron su fallecimiento.