Walliams había peleado en los últimos meses ante los tribunales para frenar la publicación del escándalo por riesgo de suicidio.

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Una investigación conjunta del diario The Guardian y de la cadena ITV ha acusado al cómico y autor infantil David Walliams, de 55 años de múltiples agresiones sexuales a mujeres ―al menos dos de ellas menores de edad― a lo largo de varios años, así como de acosos sexuales en el entorno laboral.

Walliams había peleado en los últimos meses ante los tribunales para frenar la publicación del escándalo. Su equipo jurídico alegaba que si toda esa información salía a la luz existía un elevado riesgo de que el escritor, que ya lo había intentado en alguna ocasión, acabara suicidándose. Las organizaciones han publicado ahora las acusaciones, una vez vencido el plazo para presentar apelaciones.

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Walliams ha negado haber cometido irregularidad alguna

Walliams ha negado haber cometido irregularidad alguna. En una carta dirigida a los periodistas que realizaban la investigación, Walliams escribió: "Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que en ocasiones actué de forma irreflexiva con otras personas con las que mantenía relaciones sexuales ocasionales. Me doy cuenta de que no siempre tuve en cuenta los sentimientos de los demás. Es algo que lamento".

“Si bien un desequilibrio de poder es inevitable cuando una de las partes es famosa, abusar de ese poder es algo completamente distinto, y es algo que yo nunca hice. No soy un depredador sexual. No he infringido la ley, pero me duele profundamente que algunas de las mujeres que conocí hace 10 o 20 años ahora hayan expresado dolor o enfado hacia mí.”

HarperCollins rompió relaciones con Walliams el año pasado tras las informaciones que lo acusaban de comportarse de forma inapropiada con mujeres jóvenes. De hecho, han dejado claro que "jamás enviaríamos a ninguna de las chicas sola a su piso, jamás enviaríamos a nadie sola.”

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La BBC está "en proceso de retirar" programas como Little Britain. Un portavoz de Independent Talent Group (ITG), la agencia literaria de Walliams desde hace mucho tiempo, dijo: “En ITG estamos profundamente preocupados por las acusaciones que involucran a David Walliams. Nuestros pensamientos están con todos los afectados. Ya no lo representamos en ningún sentido.”

La Policía Metropolitana no ha recibido ninguna denuncia relacionada con agresión sexual ni ningún otro delito. En caso de recibir alguna denuncia, señalan, será evaluada minuciosamente.

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Walliams es uno de los autores infantiles de más éxito en el Reino Unido, con un total de 40 libros publicados de los que ha vendido 60 millones de copias por todo el mundo, y han sido traducidos en 55 idiomas.