España no suspenderá las operaciones de TikTok en el país

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España.

Detectan más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil en TikTok y más de 20.000 potenciales pedófilos, 7.000 de ellos operan en español

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su decisión de no suspender cautelarmente TikTok en España, por lo que la red social podrá seguir operando igual que hasta ahora en el país. La AEPD ha tomado esta decisión después de que el martes el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, realizase una solicitud por escrito para impedir que la plataforma pudiera seguir tratando los datos en los 23 millones de internautas que, actualmente, emplean la aplicación en territorio nacional. El movimiento vino precedido por una extensa investigación elaborada por 'Maldita' en la que, entre otras cuestiones, se acusa a la red social china y a su algoritmo de permitir la proliferación de material de abuso sexual infantil y de conducir a los depredadores hacia las cuentas de menores.

En un comunicado, la AEPD reconoce que no tiene capacidad para cumplir con la solicitud emitida desde el Gobierno y que "debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye". A este respecto, la agencia apunta que como TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa, le corresponde a la Comisión de Protección de Datos de dicho país "velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma".

La AEPD también señala que la investigación de los hechos descritos en los artículos de Maldita "corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales", que son los encargados de "acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio".

La agencia, no obstante, ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, ha solicitado a Maldita los enlaces de su investigación y ha requerido a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados. Una vez se analice toda esta información ordenará el bloqueo de todos aquellos contenidos en los que se trate ilícitamente los datos de menores.

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"Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional", destacan desde la AEPD. La agencia también trasladará toda la información recopilada a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos. También pondrá la situción en conocimiento de la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales y su capacidad para imponer multas a TikTok de hasta el 6% de la facturación global anual en caso de que se llegue a la conclusión de que no ha hecho lo suficiente para proteger a los menores de los depredadores sexuales que campan por la plataforma.

Comunicado íntegro de la Agencia Española de Protección de Datos

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha tenido conocimiento de la investigación realizada por Maldita.es sobre la difusión en la red social TikTok de material de abuso sexual infantil. La AEPD reconoce el valor del periodismo de investigación, amparado por las libertades de expresión e información, para sacar a la luz hechos de esta gravedad.

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Los delitos que atentan contra niñas y niños son especialmente graves y exigen una respuesta inmediata. La AEPD expresa su más firme rechazo y su compromiso con la protección de las víctimas, y recuerda el compromiso que mantiene desde hace años, desde la normativa de protección de datos, con la protección de la infancia en internet y con la retirada urgente de contenidos sensibles.

La investigación de los hechos descritos en los artículos publicados corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales, que constituyen también la sede natural para proponer y, en su caso, acordar judicialmente, con carácter general, la retirada de contenidos penalmente ilícitos y cualquier restricción del acceso a un servicio. La propia legislación de protección de datos atribuye al Ministerio Fiscal la intervención cuando la difusión de imágenes de menores en redes sociales pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, para que inste las medidas cautelares y de protección que procedan (art. 84.2 de la Ley Orgánica 3/2018). La AEPD cuenta con un protocolo de actuación con la Fiscalía.

Actuaciones de la AEPD

La AEPD ha recibido una comunicación formal por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en la que solicita a este organismo la realización de una serie de actuaciones. Con independencia de la respuesta al Ministerio, la AEPD ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. En concreto, esta Autoridad ha decidido:

solicitar a Maldita.es la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos;

en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos; requerir a TikTok información concreta sobre sus actuaciones para la retirada de los contenidos denunciados;

para la retirada de los contenidos denunciados; una vez analizada esa información, ordenar el bloqueo que impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores. Se tratará de una medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional.

Marco europeo y cooperación

La AEPD debe actuar dentro de lo que el marco constitucional y europeo le atribuye. La empresa TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa. Siguiendo lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) es la autoridad de control administrativa responsable de velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos de esta plataforma. En estos casos, las medidas que puede adoptar la AEPD se limitan a supuestos tasados y excepcionales, como el procedimiento de urgencia (art. 66 RGPD).

Con el objetivo de que se adopten las medidas que procedan para que estas situaciones no vuelvan a producirse, la AEPD trasladará toda la información conocida a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos. También la trasladará a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales.

Asimismo, la AEPD ofrece su plena cooperación al Ministerio de Juventud e Infancia, al Ministerio Fiscal, a los órganos judiciales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Comisión Europea y a las autoridades europeas de protección de datos.