Los compañeros del subinspector Juan José Rodríguez han guardado un minuto de silencio en las comisarías asturianas en su recuerdo

La imagen del portal de Oviedo donde explotó la mochila bomba colocada por 'El Ruso': impactos que podrían ser de metralla y graves destrozos

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Los compañeros del policía nacional fallecido este martes en un acto de servicio en Oviedo tras explotarle una bomba que hirió de extrema gravedad a otro agente, han guardado un minuto de silencio ante las comisarías de la región en memoria y recuerdo "de una persona excepcional y un policía vocacional que murió para salvar la vida de los demás".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha estado presente en la concentración ante la jefatura Superior de Policía de Oviedo. También el alcalde, Alfredo Canteli; y la delegada del Gobierno, Cecilia Pérez, entre otros muchos, tal y como informa 'El Comercio'.

El jefe superior, Jordi Moreno, muy emocionado y con lágrimas en los ojos, agradeció el "enorme apoyo que hemos recibido desde ayer" y también "a los médicos del HUCA que hicieron un trabajo extraordinario para salvarle la vida a Fran, el subinspector del Tedax herido de extrema gravedad.

Mientras, la Policía Nacional mantiene abiertas diferentes operaciones en Asturias para detener "lo antes posible" al responsable de la mochila con explosivos. Así lo ha asegurado el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno.

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Moreno ha puesto en valor la colaboración en el operativo de búsqueda de todas las unidades de la Dirección General de Policía, también de fuera de Asturias, que están prestando apoyo para dar con el paradero del responsable del artefacto y de un tiroteo previo en el que resultó herida de bala una joven de 17 años, y que ya está identificado.

Para ello, la Policía Nacional ha desplegado varias operaciones en diferentes puntos de la comunidad, sin que, por el momento, haya resultado positivo. El presunto autor, que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista, según fuentes policiales. El jefe de la Policía ha expresado el "agradecimiento absoluto" del cuerpo a toda la ciudadanía por el "cariño tremendo" y la "solidaridad" mostrada tras el suceso. "Eso nos reconforta y nos ayuda".

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Los hechos ocurrieron sobre las 7:30 horas de este martes en un inmueble situado en la calle Rafael Urrusti, en una zona de viviendas sociales del barrio de Villafría, al sureste de la capital asturiana, donde el presunto autor protagonizó un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años.

La menor fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para ser atendida de las lesiones y se encuentra fuera de peligro. Los agentes de Seguridad Ciudadana que se desplazaron al lugar en primera instancia encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar una situación de peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. La explosión le costó la vida al subinspector de la unidad canina Juan José Rodríguez, de 65 años y natural de León, así como al perro, y dejó herido grave a un especialista de los Tedax que perdió la visión del ojo izquierdo pero que se encuentra fuera de peligro tras ser intervenido en el HUCA.