La ciencia saca conclusiones sobre si comer queso antes de dormir provoca pesadillas

Marta Egea 12 NOV 2026 - 20:00h.

Comer queso antes de dormir no provoca pesadillas de forma automática, tienen más que ver las cenas pesadas, el reflujo, los gases o el malestar intestinal

El cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte: la explicación médica que desmonta uno de los mitos más inquietantes

Compartir







MadridDesde hace décadas se repite que cenar queso puede terminar en pesadillas, sueños extraños o despertares inquietos. Pero, ¿qué tiene de cierto esta afirmación? ¿Estamos ante otro mito alimentario que ha sobrevivido por tradición? La respuesta científica es más interesante que un simple sí o no.

Comer queso antes de dormir no parece provocar pesadillas de manera automática en todas las personas. No existe una prueba sólida que permita afirmar que una porción de queso sea, por sí misma, causante de malos sueños. Sin embargo, investigaciones recientes sí han encontrado una relación entre ciertos alimentos, las molestias digestivas, la intolerancia a la lactosa y la frecuencia de pesadillas o sueños desagradables.

PUEDE INTERESARTE Afeitarse hace que el pelo salga más fuerte: la explicación científica detrás de una creencia que pasa de generación en generación

Un mito con historia

La asociación entre queso y sueños perturbadores no surgió de la nada. En el mundo anglosajón existe desde hace más de un siglo una referencia cultural muy conocida: ‘Dream of the Rarebit Fiend’, una serie de viñetas de principios del siglo XX en la que los personajes tenían sueños absurdos o inquietantes después de comer ‘Welsh rarebit’, una tostada cubierta de queso fundido y salsa.

Aquellas viñetas ayudaron a fijar la idea de que el queso nocturno podía alterar los sueños. La imagen era ideal: alguien cena algo pesado, se duerme y su mente se llena de escenas extrañas. Con el tiempo, esa asociación pasó del humor y el folclore a las conversaciones cotidianas.

PUEDE INTERESARTE Los avestruces esconden la cabeza bajo tierra cuando tienen miedo: la realidad sobre un mito resuelta por los expertos

Lo curioso es que la ciencia actual no descarta por completo que haya una relación. No se trataría de que el queso pueda ser el causante de provocar pesadillas directamente, sino de que, en algunas personas, ciertos alimentos pueden empeorar la digestión, alterar la calidad del sueño y hacer que los sueños negativos se recuerden más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Qué ha encontrado la investigación reciente

Un estudio publicado en ‘Frontiers in Psychology’ en 2025 analizó la relación entre dieta, sueño y sueños en 1.082 participantes. Los investigadores preguntaron por hábitos alimenticios, intolerancias, alergias, calidad de sueño y presencia de pesadillas. Los resultados no pudieron afirmar que el queso cause pesadillas de forma directa. Pero sí que ofrecen pistas interesantes.

Según el trabajo, un 40,2% de los participantes dijo que ciertos alimentos afectaban a su sueño, y un 5,5% afirmó que la comida influía en sus sueños. Entre quienes atribuían cambios en los sueños a alimentos concretos, los grupos más señalados fueron los dulces y postres, seguidos de los lácteos. Además, los investigadores encontraron una asociación entre intolerancia a la lactosa, síntomas gastrointestinales y mayor presencia de pesadillas o sueños en tono negativo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La interpretación más prudente es esta: si una persona toma lácteos por la noche y tiene intolerancia a la lactosa o sensibilidad digestiva, puede experimentar gases, hinchazón, retortijones o malestar mientras duerme. Ese malestar puede fragmentar el sueño, hacer que la persona se despierte más o influir en el tono emocional de los sueños. En ese contexto, el queso podría estar relacionado con pesadillas, pero no por un efecto misterioso sobre la mente, sino por una vía digestiva.

La digestión también duerme a medias

Durante el sueño, el cuerpo no se apaga, pero sí cambia su ritmo. La digestión continúa, aunque algunos procesos son más lentos durante la noche. Si una persona se acuesta justo después de una comida abundante, rica en grasa, muy condimentada o difícil de digerir, es más probable que aparezcan molestias como reflujo, sensación de pesadez, gases o despertares.

El queso puede formar parte de ese escenario porque muchos quesos son ricos en grasa y algunos contienen lactosa, aunque la cantidad varía mucho según el tipo. Los quesos curados suelen tener menos lactosa que los frescos, pero pueden ser más grasos o salados. Los quesos frescos, por su parte, pueden resultar más problemáticos para aquellos que son intolerantes a la lactosa.

¿Qué son las pesadillas?

Las pesadillas son sueños perturbadores que suelen despertar a la persona y dejar una sensación de miedo, angustia o malestar. Pueden estar relacionadas con el estrés, ansiedad, traumatismos, falta de sueño, medicamentos, consumo de alcohol, fiebre u otros trastornos del sueño. Es decir, la comida puede ser simplemente una pieza más del puzzle, pero no la única explicación.

Esto es importante porque se tiende a buscar un culpable sencillo. Si una noche se cena queso y se tiene una pesadilla, es fácil unir ambos puntos. Pero esa misma noche quizá también hubo estrés, mal descanso, alcohol, una película intensa, una discusión, calor, reflujo o una hora de sueño irregular. La memoria selecciona el elemento más llamativo y automáticamente lo convierte en la causa.

Entonces, ¿hay que evitar el queso antes de dormir?

Para una persona sana, que tolera bien los lácteos y toma una cantidad moderada, comer queso por la noche no es ningún problema. Este puede llegar cuando se consume mucha cantidad, muy tarde, en una cena pesada o si se tiene alguna tolerancia, reflujo, digestiones lentas o tendencia a dormir mal.