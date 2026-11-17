Manuel Pimentel Granada, 17 NOV 2026 - 12:29h.

El sindicato de sanidad CCOO ha denunciado una nueva agresión sufrida por personal médico en el Centro de Salud de Moreda, en el distrito de Granada Norte

La facultativa, que tuvo que esperar a la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil, siguió con su jornada atendiendo a pacientes en sus domicilios tras la agresión

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Nuevo agresión contra profesionales sanitarios, esta vez en la provincia de Granada. Una médico de familia ha sufrido una grave agresión verbal con amenazas mientras atendía a sus pacientes, según denuncia CCOO.

El sindicato señala que la situación fue tan tensa que tuvo que refugiarse en su consulta y solicitar la asistencia de la Policía Local y la Guardia Civil. Después, abandonó el centro de salud por la puerta de atrás. Este nuevo capítulo de agresiones contra personal médico ocurrió el pasado 3 de noviembre en el centro de salud de Moreda, perteneciente al Distrito Sanitario Granada Nordeste.

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Siguió con su trabajo

Lejos de derrumbarse, y tras tener que abandonar el centro sanitario por la puerta de atrás, la profesional continuó con compromiso su jornada laboral, desplazándose a los domicilios de aquellos pacientes que requerían atención médica domiciliaria.

Así lo ha detallado el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Granada, que ha denunciado públicamente lo ocurrido y ha lamentado que, tras un episodio así, la profesional se sienta tan sola.

Sensación de abandono e impunidad

La Junta de Personal del AGS Nordeste de Granada convocó un acto de repulsa por las agresiones que, para el sindicadto, tuvo un apoyo insuficiente. La administración local, critican, estuvo presente de forma "únicamente simbólica y protocolaria", sin una condena firme ni un respaldo real hacia la médica agredida.

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Esa respuesta, advierten, transmite a los profesionales "sensación de abandono e impunidad" y hace que quienes sostienen el sistema sanitario se sientan "aún más desprotegidos".

Cámaras en los centros sanitarios

El sindicato lleva tiempo exigiendo medidas concretas para frenar este tipo de situaciones. Para ello, piden la incorporación inmediata de cámaras de seguridad y personal de seguridad en los puntos de urgencias y en los centros de salud con más conflictividad y aislamiento.

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También reclama un refuerzo de las plantillas, con un dimensionamiento adecuado de los equipos de Atención Primaria y menos burocracia, para reducir las listas de espera y aliviar la sobrecarga asistencial.

A estas medidas se suma la revisión real del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del SAS. CCOO pide garantizar que funcionen de verdad los botones antipánico, que existan salidas de evacuación seguras y circuitos asistenciales protegidos.

Denuncias de oficio

Otro de los elementos que consideran importantes para denunciar estos casos son contar con respaldo jurídico y psicológico integral desde el primer momento, con denuncias de oficio por parte del SAS ante cualquier agresión y un régimen sancionador para los agresores.

También consideran necesario la realización de campañas institucionales reales de sensibilización y respeto hacia los profesionales de la sanidad pública, con apoyo real de la administración a todos los niveles.

Por último, CCOO advierte de que estas agresiones contribuyen al deterioro de la atención sanitaria en las zonas rurales de Andalucía. Dificultan la cobertura de plazas y la permanencia de profesionales en comarcas como el Nordeste granadino. Y recuerda que la falta crónica de personal, las agendas saturadas y las demoras asistenciales son un caldo de cultivo para la tensión y la frustración acumuladas.