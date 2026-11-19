"No es una explosión, es una deflagración y está realizada presuntamente con gas, posiblemente acetileno", escribió en un foro

La huella digital y los mensajes que publicó El Ruso antes de fugarse, analizados en su incansable búsqueda: "Disparar un arma resulta agradable, te hace poderoso"

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Manuel Ferrero Álvarez, conocido como ‘El Ruso’, sigue desaparecido tras darse a la fuga el pasado martes después de dejar un artefacto explosivo en un edificio de Oviedo que mató a un agente e hirió de gravedad a otro. La Policía confirmó este martes que la persona vista en Manresa no era ‘El Ruso’.

La Guardia Urbana de Manresa detuvo el lunes a un hombre como presunto autor de un delito de daños por la quema de varios contenedores en esa localidad, del que se sospechó que podría ser el fugitivo de Oviedo, tras recibir la Guardia Civil y los Mossos una llamada en la que aseguraban que habían visto al responsable de la explosión.

Sin embargo, todo se trató de una confusión. Los agentes continúan buscando al fugitivo, que, según informa ‘La Nueva España’, ya exhibía públicamente sus conocimientos sobre explosivos cinco meses antes de que la mochila bomba acabara con la vida del subinspector de Policía Juan José Rodríguez, y de su perro policía, Deny.

"Han adquirido algo de experiencia en el tema"

El fugitivo participó el 13 de junio de este año en una conversación de internet sobre el atraco a una sucursal bancaria de Casinos, en Valencia, cuya fachada había quedado destrozada. Su intervención no se limitó a comentar lo ocurrido.

Identificó el material que, a su juicio, habían utilizado los atracadores, distinguió entre una explosión y una deflagración y señaló que les había faltado para conseguir mayores daños.

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"No es una explosión, es una deflagración y está realizada presuntamente con gas, posiblemente acetileno", escribió. La publicación se encontraba alojada en un foro de internet y constituye uno de los testimonios más llamativos de su familiaridad con los explosivos.

Los investigadores tratan de dar con cualquier pista para dar con su paradero

El hombre llegó a evaluar los resultados de la detonación y señaló expresamente otro tipo de explosivo que, según su interpretación, habría permitido a los asaltantes alcanzar su objetivo. “Les ha faltado algo de explosivo plástico para romper los cajetines de los billetes”, afirmó. Añadió una observación: “Han adquirido algo de experiencia en el tema”.

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Los investigadores tratan de dar con cualquier pista que pueda dar con su paradero o pueda ofrecer ayuda para conocer en detalle la personalidad de este fugitivo. En los trabajos de búsqueda, los agentes han analizado todos los pasos y el rastro que este criminal ha dejado a través de su huella digital.