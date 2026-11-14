Manuel Ferrero podría estar oculto en alguna cueva que ya tuviera localizada por su afición al senderismo en el monte

Continúa por quinto día la búsqueda de 'El Ruso', presunto autor de la bomba que mató a un policía en Oviedo

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OviedoLa Policía Nacional sospecha que 'El Ruso', el presunto responsable de la mochila bomba que explotó en Oviedo dejando a un agente muerto y a otro herido, podría estar escondido en las montañas.

Así lo publica este sábado 14 de noviembre el diario 'La Razón', haciéndose eco de esa hipótesis que barajarían los investigadores. El hombre estaba obsesionado con sus vecinos y pudo huir del lugar antes de que se montara la 'operación jaula'.

Es decir, que a Manuel Ferrero le habría dado tiempo suficiente para darse a la fuga del edificio donde residía en la calle Rafael Urrusti después del tiroteo y de dejar el artefacto explosivo para ir a ocultarse a las afueras.

Concretamente, a unas zonas de monte que él conoce muy bien, ya que el mencionado periódico asegura que 'El Ruso' era aficionado al senderismo y recorría esos entornos de forma habitual.

Podría estar en alguna cueva con provisiones

Por lo tanto, podría haberse metido a alguna cueva o escondite donde permanecería sin ser visto mientras le duren las provisiones de comida y agua para poder sobrevivir allí aislado.

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'La Razón' detalla que tuvo exactamente una hora y cuarto de margen para refugiarse en algún sitio para no ser encontrado por las autoridades, que pasado ese tiempo iniciaron el dispositivo de rastreo.

Los agentes de los grupos de élite de la Policía Nacional continúan tratando de hallar pistas de su paradero después de haber estado registrando varios inmuebles estos días atrás, sin éxito.

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Recordamos que el sospechoso tiene unos 60 años, cuenta con antecedentes por delitos comunes y una supuesta disputa vecinal donde vivía desencadenó que disparara y dejase luego la mochila antes de marcharse del edificio.