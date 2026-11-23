Visto para sentencia el juicio contra dos menores por la muerte del joven apuñalado en Gerena, Sevilla

La madre del joven apuñalado a la salida del instituto Gerena en Sevilla: "La ley del menor ampara a asesinos y desampara a las víctimas"

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GerenaEl juicio contra los dos menores investigados por la muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció en enero de 2025 tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde estudiaba, ha quedado este jueves, 19 de noviembre, visto para sentencia. En concreto, se sentaban en el banquillo la novia del presunto autor de los hechos como presunta instigadora del episodio y su primo como presunto coautor.

La acusación particular ha solicitado cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el incidente: la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.

La muerte de Aarón

Como recoge 'Diario de Sevilla', la acusación particular que ejerce la familia de Aarón expone la circunstancia agravante de alevosía, por cuanto por el modo y los medios empleados en el crimen se garantizaron la "indefensión" de Aarón.

"Así, relata la acusación que ambos agresores atacaron al joven a la salida del Instituto de Gerena 'con pleno conocimiento de la superioridad numérica y armados, con la intención de asegurar su muerte'. Dice la abogada de la familia, Rocío Hidalgo, que 'a pesar de sus esfuerzos por huir', Aarón tenía 'anulada' su capacidad para percibir el peligro y fue alcanzado por los agresores. A. M. D. sacó del vehículo un bate de béisbol con el que le asestó un golpe a la víctima, mientras que Javier N. O. atacó a Aarón por la espalda con la navaja que portaba, asestándole una puñalada en el pecho que le causó la muerte", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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"Un caso que recuerda al de Marta del Castillo", defiende la letrada

La primera sesión de este juicio tenía lugar este pasado día 12 de octubre. "Es un caso que recuerda al de Marta del Castillo porque es un procedimiento en el que hay menores y mayores de edad implicados (...) Vamos a intentar hacer justicia, porque Aarón ha perdido la vida de forma gratuita", defendía entonces la letrada responsable de la acusación particular, ejercida por la familia, Rocío Hidalgo, a las puertas de los juzgados.

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Ese día, varias decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos de la víctima, se concentraban antes del inicio del juicio y recibían a la madre de la víctima, Reposo Manuela Centeno, entre vítores y aplausos, al tiempo que portaban pancartas que pedían un endurecimiento de la Ley del Menor.

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos. Posteriormente, fueron puestos en prisión dos jóvenes, mayores de edad, como presuntos autores del apuñalamiento mortal. Se les atribuye un presunto delito de homicidio doloso.

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La familia de Aarón pide "justicia"

Precisamente a esta petición se remitía la progenitora hace unos días, al lamentar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "ampara y protege", a su parecer, "a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas".

Varias decenas de personas entre familiares, amigos y vecinos de la víctima se concentraban en los juzgados para recibir a la madre de la víctima, Reposo Manuela Centeno, entre vítores y aplausos, misma vez que portaban pancartas que pedían un endurecimiento de la Ley del Menor.

En rueda de prensa, la progenitora anunciaba que solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores implicados en el incidente, la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.