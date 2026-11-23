El especialista Óscar Santamaría destaca que "la música permite humanizar la política y hacerla más reconocible y memorable"

'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar', del ataque al meme: el reto viral que abraza el PSOE y rostros como Jorge Javier Vázquez en plena campaña del 29N

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La música ha adquirido una importancia estratégica cada vez mayor en las campañas electorales. Más allá de animar un mitin, cada canción "construye una identidad" y consolida imágenes e ideas, ya sea en la declaración oficial de amor de Pedro Sánchez a su esposa al ritmo de 'Malibú' o en las apariciones del PP al ritmo épico de 'Hall of Fame'.

Lo ratifica a a EFE Óscar Santamaría, director de Asesores de Comunicación Pública, que ha colaborado en campañas municipales, autonómicas y presidenciales no solo en España, también en América Latina destaca que "la música permite humanizar la política y hacerla más reconocible y memorable", sin perder de vista su capacidad para viralizar contenido en tiempos de redes sociales.

"Llega a lugares a los que no siempre llega el discurso político. Tiene una capacidad extraordinaria para activar emociones, generar identificación y crear sentimiento de pertenencia. Una canción puede transmitir entusiasmo, rebeldía u orgullo sin necesidad de formular un solo argumento político. Y es altamente eficaz para fijar recuerdos", subraya.

Pedro Sánchez, candidato más musical

Pedro Sánchez es probablemente el candidato que, de lejos, ha hecho un uso más intenso de la música, una relación que ha cuidado desde antes siquiera de ponerse al frente del PSOE y, ya en el Ejecutivo, con visitas recurrentes a festivales de música y recepciones en La Moncloa.

En esta campaña no ha dudado en recomendar a grupos cuyo ideario más allá de los musical coincide con el suyo, como La Plazuela o Alcalá Norte, y en acudir al concierto de los irlandeses Fontaines D.C. en Madrid, muy concienciados con la situación palestina y la de la vivienda.

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Le ha servido para subrayar ideas sin decirlas, como cuando, coincidiendo con la visita a España de Javier Milei, recomendó 'Fanático' de la argentina Lali, artista muy crítica con el presidente de su país.

"Ella es mi mundo / Ella es mi baby / Cuando estamos juntos to' desaparece", sonaba cuando en octubre hizo su entrada junto a su esposa Begoña Gómez al ritmo de 'Malibú' de Rusowsky en aquel mitin en el que, en una defensa cerrada de su inocencia, hubo beso y declaración de amor pública.

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Además, ha cuidado mucho al elegir en sus visitas fondos musicales vinculados emocionalmente a cada lugar, como cuando en Asturias sonó 'Como ye' de Rodrigo Cuevas o en Zaragoza lo hizo 'Revolución' de Amaral.

"El PSOE es el partido que está utilizando un repertorio más amplio y diverso. Están construyendo una banda sonora que acompañe a Sánchez por los distintos territorios y conecte con públicos diferentes, sobre todo jóvenes", apunta Santamaría.

Como colofón, el PSOE publicó su propia lista en plataformas digitales, '29N. La fuerza de la gente', con estos temas y otros como 'People Have The Power' de Patti Smith, 'La salvación' de Arde Bogotá o 'Kombolewa', de Suzete, artista nacida en Santo Tomé y Príncipe y criada en Tenerife, en representación del poder de la inmigración.

También Frente Amplio ha recurrido a algunos de esos cortes, como el clásico de Patti Smith o el de Amaral, significados participantes además en el reciente concierto del Sindicato de Inquilinas. "Han elegido canciones con una mayor carga política y de reivindicación social y protesta en la calle", subraya el experto, ante temas como 'Canto a la libertad' de Labordeta o 'El futuro' de Biznaga, uno de los grupos que antes empezó a cantar sobre vivienda y descontento.

La derecha, más épica

No es el tipo de artistas en los que se ha apoyado el PP. "Está siguiendo una estrategia más contenida y convencional, que transmita idea de autoridad y solemnidad frente a la frescura y aires de celebración de Sánchez", añade Santamaría.

"Yo no bailo, no canto y no beso a la pareja en los mítines", ha llegado a decir Alberto Núñez Feijóo marcando distancias ante una selección musical más cercana a un pop-rock épico y emotivo, pero que no hacen demasiado hincapié en el discurso social, como el ya clásico 'Hall of Fame' de la banda irlandesa The Script.

Desde España, han tirado de bandas actuales como Izal, Viva Suecia o Siloé, famosos además por la dimensión mística de sus melodías y sus referencias bíblicas. En el caso de VOX, para amenizar las esperas han recurrido a clásicos de hace décadas como 'Sufre, mamón' de Hombres G, 'Viva España' de Manolo Escobar o 'El imperio contraataca' de Los Nikis.

Pese a estar su uso tan en tela de juicio aún en la industria musical, no han dudado en emplear como un himno habitual una canción creada con IA, 'Prioridad nacional', que tira de recursos similares a los de bandas sonoras cinematográficas muy épicas.

Cabe decir que también el PSOE se ha apuntado a última hora al uso de IA con un corte de rock electrónico y dudosa calidad musical que se ha viralizado con gente que baila (incluido Fernando Grande Marlaska) al son del estribillo: "Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar".