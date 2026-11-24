La cantante Bad Gyal alerta sobre el auge de la extrema derecha y pide el voto joven para la izquierda

Bad Gyal y Las Petunias, la representación española en el Festival de Coachella 2027: el cartel y las fechas

Compartir







Bad Gyal ha aprovechado la recta final de la campaña electoral para posicionarse políticamente y pedir a sus seguidores que acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. La cantante catalana ha animado especialmente a los jóvenes a votar a la izquierda y ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, podría tener una victoria de la derecha. "Podemos estar muy jodidos por lo menos cuatro años", ha señalado en un vídeo publicado en sus historias de Instagram.

La artista también ha criticado el discurso de la extrema derecha y ha rechazado que la inmigración sea uno de los principales problemas de España. En sus intervenciones, ha denunciado la manipulación de los jóvenes con fines electorales, ha cargado contra Vox y ha mostrado públicamente su respaldo al Frente Amplio, la coalición de izquierdas liderada por Ada Colau.

Críticas a Vox y apoyo al Frente Amplio

La primera intervención de Bad Gyal se ha producido por la mañana, a raíz de un vídeo de la cadena 'CNN' en el que se analiza el crecimiento de la extrema derecha entre los jóvenes a través de testimonios de asistentes a un mitin celebrado en Madrid. La cantante ha reaccionado en los comentarios de la publicación con un mensaje en el que aseguraba sentirse "profundamente avergonzada" de su país y denunciaba la manipulación de los jóvenes por parte de determinados partidos políticos. También ha cuestionado que se refieran a Santiago Abascal como el "futuro presidente" y ha considerado una locura que alguien que no habla inglés pueda recibir ese calificativo.

Horas después, ha trasladado su posicionamiento a sus propias redes sociales con un llamamiento directo a la participación electoral. En el vídeo publicado en Instagram, ha insistido en que el resultado de estos comicios afectará al futuro del país. Además, ha defendido que la inmigración de personas que llegan a España en busca de un futuro no es el origen de los problemas del país, como tampoco lo son las políticas de integración o los impuestos.

PUEDE INTERESARTE El CIS da la victoria al PSOE en las elecciones generales del 29N con una ventaja de casi 10 puntos sobre el PP

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ese mismo mensaje, la cantante ha reclamado que se preste atención a los problemas que considera verdaderamente importantes y ha advertido de que la situación política ya no admite bromas. En concreto, ha aludido a los comentarios sobre un hipotético encuentro con Donald Trump o Adolf Hitler y a las gorras con el lema "Make Spain Great Again", que ha relacionado con las referencias políticas que circulan en redes sociales. "No es momento de hacer bromas", ha zanjado.

Bad Gyal también ha expresado su respaldo al Frente Amplio a través de TikTok. La artista ha reaccionado con un "¡Sí, sí y sí!" a un vídeo del creador de contenido conocido como 'Calva Tatuada', en el que defendía que la coalición encabezada por Ada Colau representa el voto útil para los electores progresistas. La publicación también cuestionaba la fórmula electoral liderada por Gabriel Rufián e Irene Montero. El comentario de la cantante ha superado los 25.000 me gusta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

No es la primera vez que Alba Farelo, nombre real de la artista de 29 años, se pronuncia sobre cuestiones políticas y sociales. En enero participó como una de las principales artistas del concierto solidario Act X Palestine, organizado en apoyo al pueblo palestino. Más recientemente, durante la entrega de los Latin Grammy 2026, defendió las movilizaciones por el derecho a la vivienda y reclamó cambios ante las dificultades que afrontan los jóvenes y la población en general para acceder a unas condiciones de vida dignas. "Es un problema enorme que tenemos y que debería de cambiar ya", declaró entonces a 'EFE'. Su posicionamiento se suma al de otras artistas españolas que también han intervenido en el debate político durante los últimos días de campaña. Rosalía defendió en la entrega de los premios Los40 Music Awards Santander 2026 la importancia de proteger los derechos ya conseguidos, mientras que Aitana aprovechó su discurso al recoger el reconocimiento como 'Mujer del Año' de la revista GQ para reclamar que España siga avanzando y no dé pasos atrás.