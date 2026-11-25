En coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pedro Sánchez ha recordado los casos de Nevenka Fernández o Ana Orantes

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha avisado de la dificultad para alcanzar derechos para las mujeres y el riesgo de perderlos el domingo "como consecuencia de una mayoría parlamentaria conjunta del Partido Popular y Vox".

PP y Vox "ya lo están haciendo"

"Se tardan mucho tiempo en conquistar y en materializar, vía leyes, derechos y libertades. en este caso de las mujeres, pero desgraciadamente, este domingo, podemos correr el riesgo de que se esfumen", ha argumentado Pedro Sánchez en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Y para Sánchez, esta "amenaza no es algo abstracto, no es que no exista". Y en referencia a ello se ha referido a las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox donde "ya lo están haciendo (el recorte de derechos)".

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En este sentido, y coincidiendo con el día Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pedro Sánchez ha puesto como ejemplo el caso de Nevenka Fernández que denunció acoso sexual en 2001 y "se tardaron seis años en aprobar una ley" contra la violencia de género o el asesinato de Ana Orantes tras hacer una entrevista en televisión.

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Para Sánchez, lo que sigue fallando en la lucha contra la violencia de género "es su banalización". "Jugar con los términos, el decir, como está diciendo la ultraderecha, que la violencia de género no existe porque consideran que está ideologizada. "Tratan también de estigmatizar todas las políticas de género, los recursos que se ponen en manos de asociaciones feministas que protegen a las mujeres", ha argumentado el candidato del PSOE quien ha acusado a Abascal de decir que se trata de "un basto superfluo".

Crisis migratoria en El Hierro

El presidente se ha referido también a la crisis migratoria de El Hierro y ha expresado su confianza en que "se puedan reducir en los próximos días las llegadas". Para ello, ha explicado que el ejecutivo está manteniendo conversaciones con las autoridades tanto de Senegal como de Gambia y desde hace "unas cuantas semanas se está reforzando también los controles conjuntamente en frontera para evitar la llegada de más cayucos".

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En cualquier caso, ha destacado la capacidad de acogida de Canarias. "Afortunadamente después de las crisis migratorias que sufrimos en áreas en 2020 y en 2021 tenemos una capacidad de acogida ya estructural que nos permite atender con dignidad a estos seres humanos que están llegando", ha comentado el presidente que ha reconocido la "solidaridad del pueblo de El Hierro". "Están demostrando la humanidad que en muchas ocasiones en los discursos políticos falta cuando hablamos del fenómeno de la migración", ha admitido.

En este sentido, ha lamentado el discurso de la ultraderecha "que ha impregnado a la derecha tradicional" y ha admitido que el tema migratorio "es uno de los debates más divisivos" que existen dentro de la Unión Europea.