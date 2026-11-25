Virginia Mayoral 25 NOV 2026 - 16:01h.

Los votos emitidos por correo deben depositarse en las urnas el 29 de noviembre y aquellos que lleguen fuera de plazo no serán contabilizados

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Ni siquiera la lluvia ha logrado reducir las largas colas que se forman a las puertas de los consulados españoles. El aumento del censo electoral de residentes en el extranjero, que ha crecido en casi 329.000 personas sin contar a los electores pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo, está poniendo a prueba la capacidad de estos servicios durante los días previos a la votación.

Correos sostiene que ha remitido toda la documentación

Pese a la elevada afluencia, muchos votantes destacan la organización. Desde el Consulado de España en París, una electora explica que hay “muchísima gente”, aunque señala que varias personas estén coordinando el acceso y la atención. Entre quienes aguardan durante horas para depositar su voto hay una actitud positiva porque: “Hay que aguantar, hay que ejercer el derecho al voto y hay que hacerlo”.

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La elevada participación también sorprende a quienes residen habitualmente en el extranjero. Una joven votante reconoce que “nunca he visto esto tan lleno”, mientras que asegura que ya había observado en redes sociales imágenes de largas colas en distintos países: "Me puse muy contenta".

Sin embargo, la situación es muy distinta para los españoles que viven temporalmente fuera de España y deben votar por correo tras solicitar la documentación a través de los consulados. Para muchos, el principal problema no está en las colas, sino en los plazos.

Es el caso de Lucía Macarrón, residente en Francia, o de Pep Lliteras, que vive en Australia. A este último la documentación electoral le llegó cuando apenas quedaban dos días para finalizar el proceso. Al acudir a una oficina de Correos en Melbourne, recibió una respuesta poco alentadora. Según relata, una empleada le advirtió de que el envío necesitaba al menos seis días para llegar a España: “Podemos enviarlo, vas a pagar, pero no van a llegar”.

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La preocupación no es menor. Los votos emitidos por correo deben depositarse en las urnas el 29 de noviembre y aquellos que lleguen fuera de plazo no serán contabilizados.

Los afectados denuncian además la falta de información durante el procedimiento. Lucía lamenta que nadie se haya puesto en contacto con ellos para informarles de la situación. “Nadie nos ha llamado, nadie nos ha mandado un mensaje, mientras que nosotros sí que hemos intentado contactar con el consulado”, protesta.

Por su parte, Correos sostiene que ha remitido toda la documentación que le fue facilitada por la Oficina del Censo Electoral. No obstante, recuerda que los tiempos de entrega también dependen del funcionamiento de los servicios postales de cada país de destino, un factor sobre el que no tiene capacidad de actuación.